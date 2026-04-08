Crystal Palace-Fiorentina senza Kean: lavoro differenziato, non è tra i convocati

Moise Kean non giocherà la partita di Conference League contro il Crystal Palace. In dubbio nelle prime della mattinata, alla fine il calciatore italiano non è stato convocato per l'importante match d'andata di scena giovedì sera a Londra. L'ex PSG ha infatti svolto allenamento differenziato al pari di Parisi e Solomon, anch'essi alla fine indisponibili per la trasferta britannica.
Kean si è allenato a parte per un fastidio alla tibia che non gli permetterà di viaggiare a Londra, con Piccoli che giocherà titolare nell'attacco fiorentino. Fuori dai convocati anche Fortini e Brescianini, quest'ultimo però fuori dalla lista UEFA.
Continua così il difficile periodo di Kean tra infortuni e nessun goal, con l'ultimo in campionato che risale oramai a fine febbraio. Autore di una delle due reti che ha spinto l'Italia nella finale dei playoff Mondiali, il classe 2000 ha ultimamente dovuto anche fare i conti con il mancato accesso ai Mondiali.