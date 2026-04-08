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Moise Kean FiorentinaGetty Images
Francesco Schirru

Crystal Palace-Fiorentina senza Kean: lavoro differenziato, non è tra i convocati

Conference League
M. Kean
Crystal Palace vs Fiorentina
Crystal Palace
Fiorentina

L'attaccante italiano ha svolto lavoro differenziato e per questo non partirà per la trasferta di Londra, valida per l'andata dei quarti di Conference League.

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Moise Kean non giocherà la partita di Conference League contro il Crystal Palace. In dubbio nelle prime della mattinata, alla fine il calciatore italiano non è stato convocato per l'importante match d'andata di scena giovedì sera a Londra. L'ex PSG ha infatti svolto allenamento differenziato al pari di Parisi e Solomon, anch'essi alla fine indisponibili per la trasferta britannica.

Kean si è allenato a parte per un fastidio alla tibia che non gli permetterà di viaggiare a Londra, con Piccoli che giocherà titolare nell'attacco fiorentino. Fuori dai convocati anche Fortini e Brescianini, quest'ultimo però fuori dalla lista UEFA.

Continua così il difficile periodo di Kean tra infortuni e nessun goal, con l'ultimo in campionato che risale oramai a fine febbraio. Autore di una delle due reti che ha spinto l'Italia nella finale dei playoff Mondiali, il classe 2000 ha ultimamente dovuto anche fare i conti con il mancato accesso ai Mondiali.

  • LA PROBABILE FIORENTINA CONTRO IL PALACE

    Nonostante non possa contare su Kean, Vanoli proporrà comunque tra i titolari Mandragora e Dodò, entrambi a disposizione per l'andata dei quarti, con il ritorno previsto il 16 aprile.

    Harrison giocherà sulla fascia destra, mentre Gudmundsson sarà regolarmente titolare dall'altra parte del campo.

    FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Harrison, Piccoli, Gudmundsson. All. Vanoli.

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  • UN SOLO GOAL IN CONFERENCE

    Kean non sta vivendo una stagione esaltante con la Fiorentina, considerando gli appena nove goal in trentatre partite. In Serie A sono arrivate poche reti (otto), ma è in Conference che l'attaccante non ha praticamente mai avuto il modo di mettersi seriamente in mostra.

    Fin qui Kean ha del resto segnato una rete, decisiva, nel 2-1 contro la Dinamo Kiev, ma ha saltato per infortunio quelle contro Rakow, Jagiellonia e Rapid Vienna, rimanendo fuori anche per il match contro il Sigma, causa espulsione.

    Nelle sei partite di Conference Kean è comunque partito spesso dalla panchina sull'altare del turnover.

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  • LA LISTA DEI CONVOCATI



  • LE PAROLE DI VANOLI SU KEAN

    Paolo Vanoli in conferenza stampa ha spiegato la mancata convocazione di Moise Kean per i quarti di Conference League contro il Crystal Palace.

    "Kean? Ha manifestato questo dolore alla tibia che si porta dietro da tantissimo.Stiamo cercando di gestirlo, non ce la poteva fare e quindi abbiamo deciso di farlo preparare per la sfida alla Lazio" ha confermato l'allenatore della Fiorentina.

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