Crystal Palace-Fiorentina senza Kean: lavoro differenziato, non è tra i convocati

Kean non sta vivendo una stagione esaltante con la Fiorentina, considerando gli appena nove goal in trentatre partite. In Serie A sono arrivate poche reti (otto), ma è in Conference che l'attaccante non ha praticamente mai avuto il modo di mettersi seriamente in mostra.

Fin qui Kean ha del resto segnato una rete, decisiva, nel 2-1 contro la Dinamo Kiev, ma ha saltato per infortunio quelle contro Rakow, Jagiellonia e Rapid Vienna, rimanendo fuori anche per il match contro il Sigma, causa espulsione.

Nelle sei partite di Conference Kean è comunque partito spesso dalla panchina sull'altare del turnover.