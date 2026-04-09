Crystal Palace-Fiorentina 3-0, pagelle e tabellino: Dodò causa il rigore, Gudmundsson non pervenuto, segna anche Mateta

Serata da dimenticare per Dodò (4,5), il brasiliano commette il fallo che causa il rigore e tiene in gioco Munoz sul raddoppio degli inglesi. Troppi errori per Gosens (5) così come insufficienti sono le prove di Harrison (5) e Gudmundsson (5). Piccoli (6) si salva per impegno e perché unico ad essere pericoloso pur in poche circostanze. Il migliore della Fiorentina è Fagioli (6,5).





Fiorentina (4-3-3): De Gea 6; Dodò 4,5, Pongracic 6 (dall'82' Comuzzo 5,5), Ranieri 5, Gosens 5 (dal 78' Balbo s.v); Fabbian 5,5, Fagioli 6,5 (dal 92' Mandragora s.v), Ndour 6; Harrison 5 (dal 78' Fazzini s.v), Piccoli 6, Gudmundsson 5 (dal 92' Puzzoli s.v). All. Vanoli.