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Crystal PalaceGetty Images
Andrea Ajello

Crystal Palace-Fiorentina 3-0, pagelle e tabellino: Dodò causa il rigore, Gudmundsson non pervenuto, segna anche Mateta

Conference League
Crystal Palace vs Fiorentina
Crystal Palace
Fiorentina

Il Crystal Palace vince la gara di andata dei quarti di Conference League contro la Fiorentina grazie ai goal di Mateta, Mitchell e Sarr.

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Finisce 3-0 per il Crystal Palace il primo round dei quarti di finale di Conference League; Fiorentina battuta in trasferta.


Il primo vero approccio offensivo della Fiorentina è al tredicesimo minuto con Gosens che calcia di prima intenzione sul cross di Fabbian ma svirgola e non c'entra la porta. Vicinissimo al vantaggio il Crystal Palace al diciottesimo, Munoz serve Guessand in area che la tocca in qualche modo mandando la palla a centimetri dal palo con De Gea ormai battuto.


La prima svolta del match arriva al ventiduesimo, calcio di rigore per il Palace a seguito dell'entrata di Dodò su Guessand; il terzino brasiliano arriva in ritardo ma quando l'avversario ha già calciato. Dal dischetto si presenta Mateta che spiazza De Gea. Raddoppio dei padroni di casa dopo circa 7 minuti, questa volta su azione segna Mitchell; Munoz con un'acrobazia serve Mateta, miracolo di De Gea che non può nulla sulla respinta.


Il secondo tempo si apre con ancora il Palace vicino al goal, Kamada da posizione defilata tira a pochi centimetri dal palo. Si fa vedere anche la Fiorentina al minuto 60, Piccoli servito in area calcia sul primo palo ma blocca Henderson. Mateta può calare il tris ma di testa da pochi passi non trova lo specchio della porta. I due nuovi entrati del Palace, Pino e Lerma vanno vicini al terzo goal ma la difesa respinge. La rete del 3-0 la trova Sarr a recupero appena iniziato; assist di Kamada, Sarr di testa sovrasta Comuzzo.

  • PAGELLE CRYSTAL PALACE

    Munoz (7) è un fattore sulla fascia per tutta la partita, decisivo nell'azione del secondo goal di Mitchell (7) che nasce da un'invenzione di Kamada (6,5). Guessand (6,5) è tra i più brillanti anche se non segna a differenza di Mateta (7) che è glaciale dal dischetto ed entra anche sull'altra rete sfiorando la doppietta.


    CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson 6; Richards 6, Lacroix 6,5, Canvot 6,5; Muñoz 7, Kamada 7, Wharton 6, Mitchell 7; Sarr 7, Guessand 6,5 dal 66' Pino 6); Mateta 7 (dall'83' Lerma s.v). All. Glasner.

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  • PAGELLE FIORENTINA

    Serata da dimenticare per Dodò (4,5), il brasiliano commette il fallo che causa il rigore e tiene in gioco Munoz sul raddoppio degli inglesi. Troppi errori per Gosens (5) così come insufficienti sono le prove di Harrison (5) e Gudmundsson (5). Piccoli (6) si salva per impegno e perché unico ad essere pericoloso pur in poche circostanze. Il migliore della Fiorentina è Fagioli (6,5).


    Fiorentina (4-3-3): De Gea 6; Dodò 4,5, Pongracic 6 (dall'82' Comuzzo 5,5), Ranieri 5, Gosens 5 (dal 78' Balbo s.v); Fabbian 5,5, Fagioli 6,5 (dal 92' Mandragora s.v), Ndour 6; Harrison 5 (dal 78' Fazzini s.v), Piccoli 6, Gudmundsson 5 (dal 92' Puzzoli s.v). All. Vanoli.

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  • TABELLINO CRYSTAL PALACE-FIORENTINA

    MARCATORI: 24' Mateta, 31' Mitchell, 90' Sarr

    CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson 6; Richards 6, Lacroix 6,5, Canvot 6,5; Muñoz 7, Kamada 7, Wharton 6, Mitchell 7; Sarr 7, Guessand 6,5 dal 66' Pino 6); Mateta 7 (dall'83' Lerma s.v). All. Glasner.

    FIORENTINA(4-3-3): De Gea 6; Dodò 4,5, Pongracic 6 (dall'82' Comuzzo 5,5), Ranieri 5, Gosens 5 (dal 78' Balbo s.v); Fabbian 5,5, Fagioli 6,5 (dal 92' Mandragora s.v), Ndour 6; Harrison 5 (dal 78' Fazzini s.v), Piccoli 6, Gudmundsson 5 (dal 92' Puzzoli s.v).

    Ammoniti: Dodò, Piccoli, Richards

    Espulsi:

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