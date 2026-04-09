Crystal Palace-Fiorentina 3-0, pagelle e tabellino: Dodò causa il rigore, Gudmundsson non pervenuto, segna anche Mateta

Finisce 3-0 per il Crystal Palace il primo round dei quarti di finale di Conference League; Fiorentina battuta in trasferta.
Il primo vero approccio offensivo della Fiorentina è al tredicesimo minuto con Gosens che calcia di prima intenzione sul cross di Fabbian ma svirgola e non c'entra la porta. Vicinissimo al vantaggio il Crystal Palace al diciottesimo, Munoz serve Guessand in area che la tocca in qualche modo mandando la palla a centimetri dal palo con De Gea ormai battuto.
La prima svolta del match arriva al ventiduesimo, calcio di rigore per il Palace a seguito dell'entrata di Dodò su Guessand; il terzino brasiliano arriva in ritardo ma quando l'avversario ha già calciato. Dal dischetto si presenta Mateta che spiazza De Gea. Raddoppio dei padroni di casa dopo circa 7 minuti, questa volta su azione segna Mitchell; Munoz con un'acrobazia serve Mateta, miracolo di De Gea che non può nulla sulla respinta.
Il secondo tempo si apre con ancora il Palace vicino al goal, Kamada da posizione defilata tira a pochi centimetri dal palo. Si fa vedere anche la Fiorentina al minuto 60, Piccoli servito in area calcia sul primo palo ma blocca Henderson. Mateta può calare il tris ma di testa da pochi passi non trova lo specchio della porta. I due nuovi entrati del Palace, Pino e Lerma vanno vicini al terzo goal ma la difesa respinge. La rete del 3-0 la trova Sarr a recupero appena iniziato; assist di Kamada, Sarr di testa sovrasta Comuzzo.