Criticato e sottotono ma indispensabile: l’Inter ha bisogno di Thuram per riprendere il cammino

Il derby lo ha vissuto da spettatore decisamente interessato a causa di un attacco influenzale che non gli ha permesso di essere tra i protagonisti in campo, ma Marcus Thuram adesso è pronto a indossare nuovamente gli scarpini.
E per Cristian Chivu si tratta di una notizia dalla grande importanza. Il francese sta vivendo una stagione complicata, caratterizzata da più ombre che luci, ma – specialmente in questo momento della stagione – la sua presenza può fare la differenza.
L’allenatore dell’Inter sa quanto Thuram può dare alla squadra, specialmente adesso che è out per infortunio anche Lautaro. Per riprendere al più presto la marcia tricolore i nerazzurri hanno bisogno dell’attaccante francese.