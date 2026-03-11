Criticato e sottotono ma indispensabile: l’Inter ha bisogno di Thuram per riprendere il cammino

La terza stagione in maglia nerazzurra si sta rivelando la più complicata per Thuram. Dopo aver brillato e fatto la differenza nelle due precedenti annate, l’attaccante francese sta faticando più del previsto. Se i numeri restano complessivamente buoni, con 11 reti complessive messe a segno tra tutte le competizioni, 7 in Serie A, più in generale quasi mai in stagione Thuram ha mostrato quello strapotere fisico che in passato ha fatto la differenza. Troppe prove sottonono che lo hanno esposto a più di una critica.