TOPSHOT-FBL-EUR-C1-INTER-BODO/GLIMTAFP
Nino Caracciolo

Criticato e sottotono ma indispensabile: l’Inter ha bisogno di Thuram per riprendere il cammino

Nonostante la stagione sottotono e le diverse critiche nei suoi confronti, Thuram è chiamato a far ripartire l’Inter dopo il blackout nel derby. Chivu attende risposte importanti.

Il derby lo ha vissuto da spettatore decisamente interessato a causa di un attacco influenzale che non gli ha permesso di essere tra i protagonisti in campo, ma Marcus Thuram adesso è pronto a indossare nuovamente gli scarpini.

E per Cristian Chivu si tratta di una notizia dalla grande importanza. Il francese sta vivendo una stagione complicata, caratterizzata da più ombre che luci, ma – specialmente in questo momento della stagione – la sua presenza può fare la differenza.

L’allenatore dell’Inter sa quanto Thuram può dare alla squadra, specialmente adesso che è out per infortunio anche Lautaro. Per riprendere al più presto la marcia tricolore i nerazzurri hanno bisogno dell’attaccante francese.

  • STAGIONE SOTTOTONO

    La terza stagione in maglia nerazzurra si sta rivelando la più complicata per Thuram. Dopo aver brillato e fatto la differenza nelle due precedenti annate, l’attaccante francese sta faticando più del previsto. Se i numeri restano complessivamente buoni, con 11 reti complessive messe a segno tra tutte le competizioni, 7 in Serie A, più in generale quasi mai in stagione Thuram ha mostrato quello strapotere fisico che in passato ha fatto la differenza. Troppe prove sottonono che lo hanno esposto a più di una critica.

  • UN SOLO GOAL NEGLI ULTIMI DUE MESI

    Dopo un buon avvio di stagione dal punto di vista realizzativo, Thuram si è fermato. Negli ultimi due mesi ha segnato solo una rete, nella gara di campionato vinta per 5-0 contro il Sassuolo. Troppo poco per un attaccante che ha abituato l’ambiente ad altri numeri e prestazioni.

  • L’INTER HA BISOGNO DI LUI

    Le prestazioni poco brillanti di Thuram nell’ultimo periodo hanno spesso messo in discussione anche la sua presenza dal primo minuto, con Chivu che in alcune occasioni ha preferito altri interpreti. Ma adesso, con Lautaro Martinez ai box per infortunio, l’Inter ha bisogno di lui. La coppia Bonny-Pio Esposito ha faticato troppo nel derby, gara in cui l’assenza di Thuram ha pesato.

  • CHIVU ATTENDE RISPOSTE

    Molto probabilmente Thuram sarà titolare nella prossima gara di campionato che vedrà i nerazzurri impegnati contro l’Atalanta sabato pomeriggio a San Siro. Un match da non fallire per riprendere subito la marcia tricolore ed evitare pericolosi contraccolpi psicologici dopo il ko nel derby. Una sfida dall’importanza particolare anche per il Thuram, chiamato a una prova “vecchio stile”.

