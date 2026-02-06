Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Al Hilal v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Leonardo Gualano

Cristiano Ronaldo salta la seconda partita consecutiva: è muro contro muro con la Saudi Pro League

Cristiano Ronaldo non è sceso in campo contro l’Al-Ittihad: è guerra sempre più aperta con la Saudi Pro League.

Pubblicità

Il tempo dirà quanto grande è la frattura che si è venuta a creare; quello che è certo è che i rapporti tra Cristiano Ronaldo e la Saudi Pro League non sono mai stati così tesi.

Il fuoriclasse portoghese non sotterra l’ascia di guerra ed anzi, per la seconda volta consecutiva, salta una partita di campionato.

Cristiano Ronaldo, dopo aver deciso di non prendere parte alla gara contro l’Al-Riyadh, ha deciso di non giocare nemmeno quella valida per il ventunesimo turno contro l’Al-Ittihad.

  • Damac v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    LO SCIOPERO DI CRISTIANO RONALDO

    Cristiano Ronaldo è al centro di un vero e proprio caso che sta scuotendo la Saudi Pro League, visto che è da anni la sua figura più rilevante, nonché la stella chiamata a pubblicizzarla a livello globale.

    Il fuoriclasse portoghese ha deciso di iniziare un vero e proprio ‘sciopero’, che è dunque stato adesso scandito dalla sua seconda assenza consecutiva in campionato.

    Motivo della protesta di Cristiano Ronaldo è il modo in cui, secondo lui, viene gestito un campionato nel quale si tendono a favorire club diversi dal suo Al-Nassr.

    • Pubblicità
  • Al Okhdood v Al Hilal : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    GLI ACQUISTI DELL’AL-HILAL

    Cristiano Ronaldo, in particolare, non ha gradito quanto è accaduto nel corso dell’ultima sessione di calciomercato invernale.

    Secondo la leggenda lusitana, infatti, l’Al-Nassr non è stato rafforzato come altri club gestiti dal Fondo Pubblico d’Investimento Saudita (PIF), e in particolare l’Al-Hilal.

    Nel corso delle battute finali del mercato di gennaio, proprio l’Al-Hilal allenato da Simone Inzaghi ha accolto Karim Benzema, che ha così lasciato a metà stagione l’Al-Ittihad.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LA RISPOSTA DELLA SAUDI PRO LEAGUE

    L’iniziativa di Cristiano Ronaldo ha portato la Saudi Pro League a prendere posizione e a smentire in via ufficiale il fatto che alcuni club possano essere favoriti rispetto ad altri.

    “La Saudi Pro League è strutturata attorno a un principio semplice: ogni club opera in modo indipendente secondo le stesse regole.

    I club hanno i propri consigli di amministrazione, i propri dirigenti e la propria leadership. Le decisioni su assunzioni, spese e strategie spettano a quei club, all'interno di un quadro finanziario progettato per garantire sostenibilità ed equilibrio competitivo. Tale quadro si applica equamente a tutti nella lega.

    Cristiano è stato pienamente coinvolto nell'Al-Nassr fin dal suo arrivo e ha svolto un ruolo importante nella crescita e nell'ambizione del club. Come ogni giocatore d'élite, vuole vincere. Ma nessun individuo, per quanto importante, determina decisioni che vanno oltre il proprio club.

    Le recenti attività di mercato dimostrano chiaramente questa indipendenza. Un club si è rafforzato in un modo particolare. Un altro ha scelto un approccio diverso. Queste sono state decisioni del club, prese entro parametri finanziari approvati.

    La competitività del campionato parla da sola. Con solo pochi punti a separare le prime quattro, la corsa al titolo è molto accesa. Questo livello di equilibrio riflette un sistema che funziona come previsto.

    L'attenzione resta sul calcio, sul campo, dove deve stare, e sul mantenimento di una competizione credibile e competitiva per giocatori e tifosi”.

  • UN FUTURO DA SCRIVERE

    Resta ora da capire se quanto accaduto nelle ultime settimane possa avere delle ripercussioni sul futuro di Cristiano Ronaldo.

    Il fuoriclasse portoghese, che sta cercando di raggiungere lo storico traguardo dei 1000 goal segnati in carriera, è la stella più luminosa della Saudi Pro League, oltre che il calciatore più pagato al mondo, ma negli ultimi giorni hanno preso vigore le voci relative ad un possibile addio in estate, a seguito della frattura che si è venuta a creare.

  • Pubblicità
    Pubblicità
AFC Champions League Elite
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT
Al-Gharafa crest
Al-Gharafa
ALG
AFC Champions League Two
Arkadag crest
Arkadag
ARK
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
0