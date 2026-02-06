Cristiano Ronaldo salta la seconda partita consecutiva: è muro contro muro con la Saudi Pro League

L’iniziativa di Cristiano Ronaldo ha portato la Saudi Pro League a prendere posizione e a smentire in via ufficiale il fatto che alcuni club possano essere favoriti rispetto ad altri.

“La Saudi Pro League è strutturata attorno a un principio semplice: ogni club opera in modo indipendente secondo le stesse regole.

I club hanno i propri consigli di amministrazione, i propri dirigenti e la propria leadership. Le decisioni su assunzioni, spese e strategie spettano a quei club, all'interno di un quadro finanziario progettato per garantire sostenibilità ed equilibrio competitivo. Tale quadro si applica equamente a tutti nella lega.

Cristiano è stato pienamente coinvolto nell'Al-Nassr fin dal suo arrivo e ha svolto un ruolo importante nella crescita e nell'ambizione del club. Come ogni giocatore d'élite, vuole vincere. Ma nessun individuo, per quanto importante, determina decisioni che vanno oltre il proprio club.

Le recenti attività di mercato dimostrano chiaramente questa indipendenza. Un club si è rafforzato in un modo particolare. Un altro ha scelto un approccio diverso. Queste sono state decisioni del club, prese entro parametri finanziari approvati.

La competitività del campionato parla da sola. Con solo pochi punti a separare le prime quattro, la corsa al titolo è molto accesa. Questo livello di equilibrio riflette un sistema che funziona come previsto.

L'attenzione resta sul calcio, sul campo, dove deve stare, e sul mantenimento di una competizione credibile e competitiva per giocatori e tifosi”.