Saelemaekers salvo per il Derby come Rabiot e Fofana: niente giallo

Rabiot, Fofana e Saelemaekers giocheranno il Derby contro l'Inter del 28esimo turno. Tutti e tre diffidati, i giocatori del Milan non hanno subito cartellini gialli durante la sfida contro la Cremonese vinta per 2-0 nel finale con Pavlovic e Leao, e per questo motivo potranno disputare la stracittadina della prossima settimana. Un'ottima notizia per Allegri, che oltre ai tre punti ottenuti per il rotto della cuffia può anche tirare un sospiro di sollievo sui suoi titolari.

Rispetto a Fofana e Rabiot, tra l'altro, Saelemaekers ha rischiato grosso nella ripresa, con un fallo che avrebbe potuto portare all'ammonizione e dunque alla squalifica. Il belga non ha fornito una prova eccelsa contro la Cremonese e in virtù di questo, Allegri ha deciso di inserire Fullkrug al minuto 62, anche per evitare il giallo che sembrava essere nell'aria.

Saelemaekers sarà così regolarmente in campo per Cremonese-Milan come esterno destro, posizione in cui l'ex Roma ha militato per tutta la stagione (con qualche stop per infortunio e cambio di posizione).