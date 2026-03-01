Goal.com
Cremonese-Milan 0-2, pagelle e tabellino: Pavlovic fa il bomber, Leao spreca ma poi segna, Pulisic non si vede, Audero le prende quasi tutte

Il Milan passa solo allo scadere col goal di Pavlovic, batte la Cremonese per 0-2 e torna a -10 dall'Inter prima del derby. Leao spreca tanto ma poi si fa perdonare.

Il Milan passa col brivido. Per battere la Cremonese servono due goal nel giro di quattro minuti proprio allo scadere. I rossoneri tornano così a -10 dall'Inter una settimana prima del derby.

La Cremonese parte forte e ha anche un paio di occasioni ma poco dopo la mezz'ora Leao, lanciato alla perfezione da Fofana, si presenta  a tu per tu con Audero e calcia clamorosamente a lato. Lo stesso Audero è invece bravissimo a salvare in uscita disperata su Pulisic prima dell'intervallo.

Nella ripresa Leao spreca un'altra grande occasione poi Allegri inserisce Fullkrug passando al 4-3-3, ma di fatto i rossoneri non riescono più a rendersi veramente pericolosi. Al 90', sugli sviluppi di un corner, la sblocca Pavlovic. Poi in pieno recupero Leao chiude i conti.

  • PAGELLE CREMONESE

    Audero (7.5) le prende quasi tutte, prestazione solida di Folino (6.5), Bonazzoli ci prova (6.5), Vardy (5.5) generoso, Thorsby (6.5) ci mette il fisico.

    CREMONESE (3-5-2): Audero 7; Folino 6.5, Luperto 6, Bianchetti 6 (66' Terracciano 6); Zerbin 6 (66' Barbieri 6), Thorsby 6.5, Vandeputte 6 (82' Grassi sv), Maleh 6, Pezzella 6.5; Bonazzoli 6.5, Vardy 5.5 (66' Djuric 6). All. Nicola

  • PAGELLE MILAN

    Saelemaekers (5.5) fa più fumo che arrosto, Fofana (6.5) sforna due potenziali assist, Bartesaghi (5.5) soffre,  errori imperdonabili di Leao che poi si fa perdonare (5.5), Pulisic (5) non si accende ma ci pensa Pavlovic (7).

    MILAN (3-5-2): Maignan 6; Tomori 6 (78' Athekame sv), De Winter 6.5, Pavlovic 7; Saelemaekers 5.5 (62' Fullkrug 6), Fofana 6.5 (62' Ricci 6), Modric 6.5, Rabiot 6, Bartesaghi 5.5 (90' Estupinan sv); Leao 5.5, Pulisic 5 (78' Nkunku 6.5). All. Allegri

  • TABELLINO CREMONESE-MILAN

    CREMONESE-MILAN 0-2

    Marcatori: 90' Pavlovic, 94' Leao

    CREMONESE (3-5-2): Audero 7.5; Folino 6.5, Luperto 6, Bianchetti 6 (66' Terracciano 6); Zerbin 6 (66' Barbieri 6), Thorsby 6.5, Vandeputte 6 (82' Grassi sv), Maleh 6, Pezzella 6.5; Bonazzoli 6.5, Vardy 5.5 (66' Djuric 6). All. Nicola

    MILAN (3-5-2): Maignan 6; Tomori 6 (78' Athekame sv), De Winter 6.5, Pavlovic 7; Saelemaekers 5.5 (62' Fullkrug 6), Fofana 6.5 (62' Ricci 6), Modric 6.5, Rabiot 6, Bartesaghi 5.5 (90' Estupinan sv); Leao 5.5, Pulisic 5 (78' Nkunku 6.5). All. Allegri

    Arbitro: Massa

    Ammoniti: Terracciano, Maleh (C)

