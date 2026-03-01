Cremonese-Milan 0-2, pagelle e tabellino: Pavlovic fa il bomber, Leao spreca ma poi segna, Pulisic non si vede, Audero le prende quasi tutte

Il Milan passa col brivido. Per battere la Cremonese servono due goal nel giro di quattro minuti proprio allo scadere. I rossoneri tornano così a -10 dall'Inter una settimana prima del derby.

La Cremonese parte forte e ha anche un paio di occasioni ma poco dopo la mezz'ora Leao, lanciato alla perfezione da Fofana, si presenta a tu per tu con Audero e calcia clamorosamente a lato. Lo stesso Audero è invece bravissimo a salvare in uscita disperata su Pulisic prima dell'intervallo.

Nella ripresa Leao spreca un'altra grande occasione poi Allegri inserisce Fullkrug passando al 4-3-3, ma di fatto i rossoneri non riescono più a rendersi veramente pericolosi. Al 90', sugli sviluppi di un corner, la sblocca Pavlovic. Poi in pieno recupero Leao chiude i conti.