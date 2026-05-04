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Lazio Noslin IsaksenGetty Images
Lelio Donato

Cremonese-Lazio 1-2, pagelle e tabellino: Bonazzoli cinico, Sanabria non incide, Isaksen brilla, Noslin decisivo, Motta pasticcia, Maldini spento

Serie A
Cremonese vs Lazio
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Lazio

Bonazzoli, con la complicità di Motta, porta avanti la Cremonese che però si fa rimontare nella ripresa e scivola a -4 dal Lecce: Noslin serve l'assist del pareggio a Isaksen e poi si mette in proprio firmando il colpo da tre punti.

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Botta e risposta tra Cremonese e Lazio: allo Stadio 'Zini' finisce 1-1, con i grigiorossi che a tre giornate dalla fine scivolano a -3 dal Lecce quartultimo e vedono complicarsi l'operazione salvezza.

La formazione guidata da Marco Giampaolo sblocca il match al 28', ovvero sette minuti più tardi aver perso Baschirotto per noie muscolari: Floriani Mussolini attacca la profondità sulla destra e scarica a rimorchio per l'accorrente Bonazzoli che calcia sul primo palo e insacca approfittando dell'intervento decisamente rivedibile da parte di Motta.

Il pareggio biancoceleste, invece, matura ad inizio riprese: splendida azione corale di marca biancoceleste, con la galoppata di Nuno Tavares che mette in moto Noslin, il cui scarico è un assist al bacio per Isaksen che converte in rete il pallone del definitivo 1-1.

  • PAGELLE CREMONESE

    Bonazzoli (7) griffa il goal numero 8 del suo campionato sfruttando al meglio l'assist di un pimpante Floriani Mussolini (6.5). Sanabria (5.5) cestina la chance da titolare, così come Zerbin (5.5). Mezz'ora senza sussulti per Vardy (6). Impatto da dimentica per Bondo (5) e Payero (5)

    VOTI CREMONESE: Audero 6; Terracciano 6, Baschirotto sv (21' Bianchetti 6), Luperto 6, Pezzella 6; Floriani Mussolini 6.5 (68' Barbieri 6), Grassi 5.5 (61' Bondo 5), Maleh 6, Zerbin 5.5 (61' Payero 5.5); Bonazzoli 7, Sanabria 5.5 (61' Vardy 6)

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  • PAGELLE LAZIO

    VOTI LAZIO: Motta; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Basic, Patric (46' Rovella), Taylor (71' Dele-Bashiru); Isaksen (81' Dia), Maldini (46' Noslin), Zaccagni (60' Pedro).

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  • TABELLINO CREMONESE-LAZIO

    CREMONESE-LAZIO 1-2

    Marcatori: 29' Bonazzoli, 53' Isaksen, 92' Noslin

    CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto (21' Bianchetti), Luperto, Pezzella; Floriani Mussolini (68' Barbieri), Grassi (61' Bondo), Maleh, Zerbin (61' Zerbin); Bonazzoli, Sanabria (61' Vardy). All. Giampaolo.

    LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Basic, Patric (46' Rovella), Taylor (71' Dele-Bashiru); Isaksen (81' Dia), Maldini (46' Noslin), Zaccagni (60' Pedro). All. Sarri.

    Arbitro: Chiffi

    Ammoniti: Provstgaard, Barbieri, Nuno Tavares

    Espulsi: -

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