Botta e risposta tra Cremonese e Lazio: allo Stadio 'Zini' finisce 1-1, con i grigiorossi che a tre giornate dalla fine scivolano a -3 dal Lecce quartultimo e vedono complicarsi l'operazione salvezza.

La formazione guidata da Marco Giampaolo sblocca il match al 28', ovvero sette minuti più tardi aver perso Baschirotto per noie muscolari: Floriani Mussolini attacca la profondità sulla destra e scarica a rimorchio per l'accorrente Bonazzoli che calcia sul primo palo e insacca approfittando dell'intervento decisamente rivedibile da parte di Motta.

Il pareggio biancoceleste, invece, matura ad inizio riprese: splendida azione corale di marca biancoceleste, con la galoppata di Nuno Tavares che mette in moto Noslin, il cui scarico è un assist al bacio per Isaksen che converte in rete il pallone del definitivo 1-1.