Cremonese-Juventus 1-2, pagelle e tabellino: Kostic e Cambiaso valgono un 'Buona la prima' per Spalletti, troppi errori per Terracciano

Andrea Cambiaso JuventusGetty Images
Michael Baldoin

Cremonese-Juventus 1-2, pagelle e tabellino:

Un goal per tempo consentono alla Juventus di superare la Cremonese allo Zini con il risultato di 2-1: nel finale la rete di Vardy riapre il match, ma non basta.

Buona la prima per la Juventus di Luciano Spalletti: all’esordio sulla panchina bianconera, i goal di Kostic e Cambiaso regalano tre punti preziosi, mentre la rete di Vardy nel finale illude la Cremonese, che lascia lo Zini a mani vuote.

La Juventus parte subito forte e sblocca il risultato al 2’: tacco in area di Openda, Vandeputte libera involontariamente Kostic, che deve solo finalizzare un 'rigore in movimento'.

I bianconeri provano a trovare il 2-0 per tutto il primo tempo, ma colpiscono un palo con un destro da fuori di Locatelli e si infrangono più volte sul muro eretto da Audero.

In avvio di ripresa la Cremonese entra meglio in partita, provando a rendersi pericolosa con conclusioni da fuori e calci piazzati, ma senza riuscire a impensierire seriamente Di Gregorio.

Il raddoppio della Juventus arriva al 68’: cross basso dalla destra di Conceicao, respinto corto dalla difesa, e Cambiaso insacca con il mancino, senza lasciare scampo ad Audero.

La partita sembra indirizzata, ma Vardy riapre tutto con una giocata precisa: lancio dalla retrovie di Johnsen, l’ex Leicester vince il duello con Gatti e, a tu per tu con Di Gregorio, lo trafigge con un destro ad incrociare.

Nei minuti finali la Cremonese spinge, ma non trova il gol del pareggio. La Juventus vince 2-1 e centra la seconda vittoria consecutiva, dopo quella contro l’Udinese.

  • PAGELLE CREMONESE

    Partita da dimenticare per Terracciano (4.5): fuori posizione sul primo gol della Juventus e protagonista in negativo anche sul raddoppio, con una respinta corta che ha favorito il tiro a botta sicura di Cambiaso. Vandeputte (5.5) parte male, con l’errore al 2’ che ha favorito la rete di Kostic, ma cresce con il passare dei minuti: uno dei pochi a non mollare mai fino alla fine del match. I suoi calci piazzati rappresentano sempre un pericolo per qualsiasi difesa. Prova anonima per Bonazzoli (5), che fatica a emergere tra le maglie della difesa bianconera e non riesce mai a incidere davvero sulla partita. Vardy (voto 6.5) mette in mostra tutta la sua personalità: vince il duello fisico con Gatti e riapre il match sul finale, regalando ai suoi la speranza di strappare un punto importante.

    CREMONESE (3-5-2): Audero 6.5; Terracciano 4.5 (81' Johnsen sv), Baschirotto 6, Bianchetti 5.5; Barbieri 6, Payero 5.5, Bondo 5.5 (62' Sarmiento 6), Vandeputte 5.5, Floriani 5.5 (71' Faye 6); Bonazzoli 5 (71' Vazquez 6.5), Vardy 6.5. All. Nicola.

  • PAGELLE JUVENTUS

    I migliori in campo della Juventus sono stati i due esterni, autori dei due goal: Cambiaso e Kostic, entrambi con voto 7. I bianconeri hanno creato le occasioni migliori dalle fasce, ma le reti sono arrivate da palloni vaganti in area, finalizzati proprio dai due esterni mancini. Buona prova anche per Vlahovic (6.5), che ha lottato per tutta la partita con Baschirotto, vincendo diversi duelli e aiutando la squadra a salire; all’attaccante è mancato solo il goal. Prestazione dai due volti per Openda (5.5): convincente nel primo tempo (6,5), meno incisivo nella ripresa (5), tanto da essere sostituito da Spalletti al 64’ dopo aver perso un pallone su un contropiede che avrebbe potuto chiudere la partita. Rimandato alla prossima, ma le qualità ci sono.

    JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio 6; Kalulu 6, Gatti 5.5, Koopmeiners 6; Cambiaso 7, McKennie 6 (85' Rugani sv), Locatelli 6.5, Thuram 6 (79' Adzic sv), Kostic 7 (79' Joao Mario sv); Vlahovic 6.5 (85' David sv), Openda 5.5 (64' Conceicao 6.5). All. Spalletti.

  • TABELLINO CREMONESE-JUVENTUS 1-2

    Marcatori: 2' Kostic, 68' Cambiaso, 83' Vardy

    Arbitro: Chiffi

    Ammoniti: 74' Bianchetti 

    Espulsi: -

