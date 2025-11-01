Cremonese-Juventus 1-2, pagelle e tabellino: Kostic e Cambiaso valgono un 'Buona la prima' per Spalletti, troppi errori per Terracciano

Buona la prima per la Juventus di Luciano Spalletti: all’esordio sulla panchina bianconera, i goal di Kostic e Cambiaso regalano tre punti preziosi, mentre la rete di Vardy nel finale illude la Cremonese, che lascia lo Zini a mani vuote.
La Juventus parte subito forte e sblocca il risultato al 2’: tacco in area di Openda, Vandeputte libera involontariamente Kostic, che deve solo finalizzare un 'rigore in movimento'.
I bianconeri provano a trovare il 2-0 per tutto il primo tempo, ma colpiscono un palo con un destro da fuori di Locatelli e si infrangono più volte sul muro eretto da Audero.
In avvio di ripresa la Cremonese entra meglio in partita, provando a rendersi pericolosa con conclusioni da fuori e calci piazzati, ma senza riuscire a impensierire seriamente Di Gregorio.
Il raddoppio della Juventus arriva al 68’: cross basso dalla destra di Conceicao, respinto corto dalla difesa, e Cambiaso insacca con il mancino, senza lasciare scampo ad Audero.
La partita sembra indirizzata, ma Vardy riapre tutto con una giocata precisa: lancio dalla retrovie di Johnsen, l’ex Leicester vince il duello con Gatti e, a tu per tu con Di Gregorio, lo trafigge con un destro ad incrociare.
Nei minuti finali la Cremonese spinge, ma non trova il gol del pareggio. La Juventus vince 2-1 e centra la seconda vittoria consecutiva, dopo quella contro l’Udinese.