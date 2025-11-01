Cremonese-Juventus 1-2, pagelle e tabellino: Kostic e Cambiaso valgono un 'Buona la prima' per Spalletti, troppi errori per Terracciano

I migliori in campo della Juventus sono stati i due esterni, autori dei due goal: Cambiaso e Kostic, entrambi con voto 7. I bianconeri hanno creato le occasioni migliori dalle fasce, ma le reti sono arrivate da palloni vaganti in area, finalizzati proprio dai due esterni mancini. Buona prova anche per Vlahovic (6.5), che ha lottato per tutta la partita con Baschirotto, vincendo diversi duelli e aiutando la squadra a salire; all’attaccante è mancato solo il goal. Prestazione dai due volti per Openda (5.5): convincente nel primo tempo (6,5), meno incisivo nella ripresa (5), tanto da essere sostituito da Spalletti al 64’ dopo aver perso un pallone su un contropiede che avrebbe potuto chiudere la partita. Rimandato alla prossima, ma le qualità ci sono.

JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio 6; Kalulu 6, Gatti 5.5, Koopmeiners 6; Cambiaso 7, McKennie 6 (85' Rugani sv), Locatelli 6.5, Thuram 6 (79' Adzic sv), Kostic 7 (79' Joao Mario sv); Vlahovic 6.5 (85' David sv), Openda 5.5 (64' Conceicao 6.5). All. Spalletti.