Lecce-Genoa e Cremonese-Como chiudono la Serie A: lariani in Champions, salentini salvi, retrocede Giampaolo

Il Lecce di Eusebio Di Francesco giocherà la prossima stagione di Serie A, la Cremonese di Marco Giampaolo ripartirà dalla B. L'ultima giornata del campionato 2025/2026 ha espresso il suo verdetto più difficile: la vittoria dei salentini contro il Genoa permette a Banda e compagni di rimanere nella massima serie, mentre la sconfitta dei grigi contro il Como li riporterà nella seconda dopo appena una stagione.
La Cremonese aveva un compito a dir poco arduo contro il lanciatissimo Como di Fabregas in lotta per la Champions, non riuscendo ad ottenere punti nel suo ultimo atto. Anche con una vittoria, visto il successo del Lecce, non sarebbe comunque cambiato nulla.
La vittoria del Como non ha condannato solamente la Cremonese alla retrocessione, ma di fatto ha anche aperto le porte alla prima storica Champions della squadra di Fabregas: il 4-1 esterno permette a Douvikas e compagni di raggiungere Roma, Inter e Napoli come rappresentante italiana nel prossimo massimo torneo, beffando sia Milan che Juventus.
Per Di Francesco arriva il personale riscatto, considerando le ultime due retrocessioni consecutive alla guida di Frosinone e Venezia: stavolta ha ottenuto la salvezza. Giampaolo, subentrato nel corso dell'annata, non è riuscito ad evitare la caduta in Serie B, alla quale parteciperanno anche le precedentemente retrocesse Pisa e Verona.