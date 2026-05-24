Lecce-Genoa e Cremonese-Como chiudono la Serie A: lariani in Champions, salentini salvi, retrocede Giampaolo

Una sfida a dir poco ad alta tensione, che in seguito al tris che ha chiuso la sfida ha portato a due espulsioni per i padroni di casa. Cremonese-Como era la partita più importante dell'anno per entrambe, ma la maggior classe degli ospiti ha avuto la meglio.

Como avanti di una rete nel primo tempo, con il raddoppio nei primi minuti della ripresa. I padroni di casa avevano riaperto la sfida con il penalty di Bonazzoli, ma la doppietta di Da Cunha, con il primo centro dagli undici metri che ha causato le furiose proteste degli uomini di Giampalo, ha chiuso la questione.

A scatenare il caos e le tre espulsioni (Djuric e Okereke dalla panchina, più Grassi che ha lasciato i suoi in dieci) è stato un fallo di Bianchetti su Douvikas.

Marcatori: 36' Jesus Rodriguez (CO), 51' Douvikas (CO), 55' rig. Bonazzoli (CR), 74' rig. e 81' Da Cunha (CO)

CREMONESE (4-4-2): Audero 6.5; Terracciano 5 (83' Barbieri sv), Bianchetti 4.5, Luperto 4.5, Pezzella 5; Zerbin 5.5 (46' Floriani Mussolini 6), Thorsby 6 (46' Collocolo 6), Grassi 5, Maleh sv (16' Vandeputte 6); Bonazzoli 6.5 (85' Lottici Tessadri sv), Vardy 6. Allenatore: Giampaolo

COMO (4-2-3-1): Butez 6; Smolcic 6.5, Ramon 5, Kempf 6, Moreno 6; Perrone 6.5, Da Cunha 7.5; Diao 6.5 (83' Vojvoda sv), Baturina 6 (83' Sergi Roberto sv), Jesus Rodriguez 7.5 (64' Caqueret 6); Douvikas 7 (83' Morata sv). Allenatore: Fabregas

Arbitro: Maresca

Ammoniti: Jesus Rodriguez (CO), Moreno (CO), Bianchetti (CR), Vandenputte (CR)

Espulsi: Djuric (CR, non in campo), Grassi (CR), Okereke (CR, non in campo)