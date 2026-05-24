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Lecce Genoa Serie AGetty Images
Francesco Schirru

Lecce-Genoa e Cremonese-Como chiudono la Serie A: lariani in Champions, salentini salvi, retrocede Giampaolo

Lecce vs Genoa
Lecce
Genoa
Serie A
Cremonese vs Como
Cremonese
Como

Il Lecce batte il Genoa e mantiene la categoria, al contrario la Cremonese cade in casa contro il Como e torna in Serie B dopo appena una stagione. I lariani sono in Champions, prima storica qualificazione.

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Il Lecce di Eusebio Di Francesco giocherà la prossima stagione di Serie A, la Cremonese di Marco Giampaolo ripartirà dalla B. L'ultima giornata del campionato 2025/2026 ha espresso il suo verdetto più difficile: la vittoria dei salentini contro il Genoa permette a Banda e compagni di rimanere nella massima serie, mentre la sconfitta dei grigi contro il Como li riporterà nella seconda dopo appena una stagione.

La Cremonese aveva un compito a dir poco arduo contro il lanciatissimo Como di Fabregas in lotta per la Champions, non riuscendo ad ottenere punti nel suo ultimo atto. Anche con una vittoria, visto il successo del Lecce, non sarebbe comunque cambiato nulla.

La vittoria del Como non ha condannato solamente la Cremonese alla retrocessione, ma di fatto ha anche aperto le porte alla prima storica Champions della squadra di Fabregas: il 4-1 esterno permette a Douvikas e compagni di raggiungere Roma, Inter e Napoli come rappresentante italiana nel prossimo massimo torneo, beffando sia Milan che Juventus.

Per Di Francesco arriva il personale riscatto, considerando le ultime due retrocessioni consecutive alla guida di Frosinone e Venezia: stavolta ha ottenuto la salvezza. Giampaolo, subentrato nel corso dell'annata, non è riuscito ad evitare la caduta in Serie B, alla quale parteciperanno anche le precedentemente retrocesse Pisa e Verona.

  • LECCE-GENOA 1-0: RESOCONTO, TABELLINO E VOTI

    Al Lecce basta la rete di Banda in apertura di match per rimanere in Serie A. Contro un Genoa già salvo e senza nulla da chiedere al campionato, la squadra salentina si è portata in vantaggio dopo sei minuti con Banda: lancio in profondità di Ramadani per Cheddira, il cui tiro viene ribattuto da Leali. Sulla respinta, però, il compagno è stato lesto nell'agguantare la sfera, accentrarsi e calciare sotto la traversa per il goal che vale la conferma nella massima serie.

    Marcatori: 6' Banda

    LECCE (4-2-3-1): Falcone 6.5; Veiga 6, Siebert 6, Tiago Gabriel 6.5, Gallo 6; Ramadani 6 (89' Gaspar sv), Ngom 6 (46' Gandelman 6); Pierotti 6 (80' Jean sv), Coulibaly 6, Banda 6 (65' Ndri 6); Cheddira 6 (80' Stulic sv). Allenatore: Di Francesco

    GENOA (3-5-1-1): Leali 6.5; Marcandalli 5.5 (83' Lafont sv), Otoa 5.5, Zatterstrom 6; Sabelli 6 (60' Ouedraogo 6), Frendrup 6, Amorim 6 (69' Grossi 6), Masini 5.5 (83' Carbone sv), Martin 6 (60' Norton-Cuffy 6); Ellertsson 5.5, Colombo 6. Allenatore: De Rossi

    Arbitro: Doveri

    Ammoniti: Ramadani (L), Tiago Gabriel (L)

    Espulsi: -

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  • Como Champions LeagueGetty Images

    CREMONESE-COMO 1-4: RESOCONTO, TABELLINO E VOTI

    Una sfida a dir poco ad alta tensione, che in seguito al tris che ha chiuso la sfida ha portato a due espulsioni per i padroni di casa. Cremonese-Como era la partita più importante dell'anno per entrambe, ma la maggior classe degli ospiti ha avuto la meglio.

    Como avanti di una rete nel primo tempo, con il raddoppio nei primi minuti della ripresa. I padroni di casa avevano riaperto la sfida con il penalty di Bonazzoli, ma la doppietta di Da Cunha, con il primo centro dagli undici metri che ha causato le furiose proteste degli uomini di Giampalo, ha chiuso la questione.

    A scatenare il caos e le tre espulsioni (Djuric e Okereke dalla panchina, più Grassi che ha lasciato i suoi in dieci) è stato un fallo di Bianchetti su Douvikas.

    Marcatori: 36' Jesus Rodriguez (CO), 51' Douvikas (CO), 55' rig. Bonazzoli (CR), 74' rig. e 81' Da Cunha (CO)

    CREMONESE (4-4-2): Audero 6.5; Terracciano 5 (83' Barbieri sv), Bianchetti 4.5, Luperto 4.5, Pezzella 5; Zerbin 5.5 (46' Floriani Mussolini 6), Thorsby 6 (46' Collocolo 6), Grassi 5, Maleh sv (16' Vandeputte 6); Bonazzoli 6.5 (85' Lottici Tessadri sv), Vardy 6. Allenatore: Giampaolo

    COMO (4-2-3-1): Butez 6; Smolcic 6.5, Ramon 5, Kempf 6, Moreno 6; Perrone 6.5, Da Cunha 7.5; Diao 6.5 (83' Vojvoda sv), Baturina 6 (83' Sergi Roberto sv), Jesus Rodriguez 7.5 (64' Caqueret 6); Douvikas 7 (83' Morata sv). Allenatore: Fabregas

    Arbitro: Maresca

    Ammoniti: Jesus Rodriguez (CO), Moreno (CO), Bianchetti (CR), Vandenputte (CR)

    Espulsi: Djuric (CR, non in campo), Grassi (CR), Okereke (CR, non in campo)

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