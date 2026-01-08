Pubblicità
Lelio Donato

Cremonese-Cagliari 2-2, pagelle e tabellino: Vardy protagonista, esordio da sogno per Trepy, a segno anche Johnsen e Adopo

Il Cagliari rimonta due goal contro la Cremonese, decisivo il debuttante Trepy che entra e segna il 2-2 dopo pochi minuti. Tra i grigiorossi protagonista Jamie Vardy: assist e goal.

La Cremonese non riesce più a vincere. Stavolta i grigiorossi sprecano un doppio vantaggio e si fanno rimontare dal Cagliari: allo 'Zini' finisce 2-2. L'eroe di serata è il debuttante Yael Trepy, classe 2006.

Gli uomini di Davide Nicola sbloccano subito il risultato allo 'Zini' con Johnsen, che si trova un pallone solo da spingere in rete grazie alla reattività di Jamie Vardy. L'attaccante inglese brucia Mina e cade in area dopo un leggero contatto con Caprile. Il compagno di reparto spegne sul nascere ogni polemica mettendola dentro.

Prima della mezz'ora è lo stesso Vardy a firmare direttamente il raddoppio battendo un non incolpevole Caprile. 

Pisacane dopo l'intervallo inserisce subito Sebastiano Esposito per un disastroso Mina e in avvio di ripresa Adopo trova il 2-1. Gli ospiti a quel punto ci credono ma il pareggio di Esposito viene annullato per fuorigioco. Nel finale ci pensa il debuttante Trepy ad evitare la sconfitta al Cagliari.

  • PAGELLE CREMONESE

    Vardy (7) mette lo zampino sul primo goal e segna il raddoppio, Johnsen (6.5) sfrutta l'occasione, buona anche la prova di Bonazzoli (6.5). Bianchetti (5) soffre.

    CREMONESE (3-4-3): Audero 6; Terracciano 5.5, Baschirotto 5.5, Bianchetti 5; Floriani Mussolini 6, Bondo 6 (60' Vandeputte 6.5), Payero 5.5 (95' Grassi sv), Pezzella 5.5 (60' Zerbin 6); Bonazzoli 6.5, Vardy 7 (95' Sanabria sv), Johnsen 6.5 (60' Barbieri 6.5). All. Nicola.

  • PAGELLE CAGLIARI

    Caprile (5.5) ha qualche colpa sul secondo goal, serata horror per Mina (4.5), Kilicsoy (6.5) entra bene, Palestra (6) spinge meno del solito, Borrelli (6) lotta, esordio da sogno per Trepy (7.5)

    CAGLIARI (3-5-2): Caprile 5.5; Luperto 5.5, Mina 4.5 (46' Esposito 5.5), Rodriguez 5; Zappa 6 (84' Trepy 7.5), Adopo 6.5, Prati 5.5 (56' Mazzitelli 6.5), Gaetano 5.5 (66' Kilicsoy 6.5), Palestra 6; Luvumbo 6 (56' Obert 6), Borrelli 6. All. Pisacane.

  • TABELLINO CREMONESE-CAGLIARI

    CREMONESE-CAGLIARI 2-2

    Marcatori: 4'Johnsen, 29' Vardy (Cr), 51' Adopo, 88' Trepy (Ca)

