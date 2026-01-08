Cremonese-Cagliari 2-2, pagelle e tabellino: Vardy protagonista, esordio da sogno per Trepy, a segno anche Johnsen e Adopo

La Cremonese non riesce più a vincere. Stavolta i grigiorossi sprecano un doppio vantaggio e si fanno rimontare dal Cagliari: allo 'Zini' finisce 2-2. L'eroe di serata è il debuttante Yael Trepy, classe 2006.

Gli uomini di Davide Nicola sbloccano subito il risultato allo 'Zini' con Johnsen, che si trova un pallone solo da spingere in rete grazie alla reattività di Jamie Vardy. L'attaccante inglese brucia Mina e cade in area dopo un leggero contatto con Caprile. Il compagno di reparto spegne sul nascere ogni polemica mettendola dentro.

Prima della mezz'ora è lo stesso Vardy a firmare direttamente il raddoppio battendo un non incolpevole Caprile.

Pisacane dopo l'intervallo inserisce subito Sebastiano Esposito per un disastroso Mina e in avvio di ripresa Adopo trova il 2-1. Gli ospiti a quel punto ci credono ma il pareggio di Esposito viene annullato per fuorigioco. Nel finale ci pensa il debuttante Trepy ad evitare la sconfitta al Cagliari.