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rowe cremonese bolognaGetty Images
Gabriele Conflitti

Cremonese-Bologna 1-2, pagelle e tabellino: Joao Mario e Rowe la decidono in 16'

Serie A
Cremonese vs Bologna
Cremonese
Bologna

Pasqua felice per la squadra di Italiano, che batte la Cremonese e si presenta carica all'appuntamento europeo contro l'Aston Villa di giovedì.

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Nella domenica di Pasqua arriva un altro successo per il Bologna che, in attesa del doppio scontro di Europa League contro l'Aston Villa, si aggiudica 3 punti in campionato e si prende l'ottavo posto in classifica.

Gara senza storia quella in casa della Cremonese, con la squadra di Italiano che passa in vantaggio dopo 3 giri di orologio grazie a Joao Mario con il mancino al termine di una grande azione personale.

Al minuto 16 gli ospiti servono il raddoppio con Rowe, che imboccato perfettamente da Miranda deve solo completare un tap in con il destro alle spalle di Audero.

Da lì in poi è tutta discesa per i bolognesi che, a parte un brivido concesso a Bonazzoli in avvio di ripresa, si limitano a gestire il risultato e le forze in vista della gara infrasettimanale valida per i quarti di Europa League contro l'Aston Villa.

In extremis arriva il goal che accorcia le distanze per i padroni di casa, con un calcio di rigore trasformato da Bonazzoli.

Continua il periodo negativo della Cremonese, sempre più coinvolta nella lotta per evitare la retrocessione e che ora deve sperare nella vittoria dell'Atalanta a Lecce per non scendere in zona rossa.

  • PAGELLE CREMONESE

    Non spicca nessuno nella Cremonese, a parte Audero (6) che malgrado i due goal subiti riesce a evitare un passivo più pesante. Non bene Milan Djuric (5), sostituito dopo appena 45 minuti da Giampaolo. Sufficienza anche per Bonazzoli (6) che trasforma il rigore della speranza. Peggiore in campo Maleh (4), che si fa anche espellere in extremis.

    VOTI CREMONESE: Audero 6; Terracciano 5.5, Luperto 5, Bianchetti 5.5, Pezzella 5; Zerbin 5.5 (85' Floriani sv), Grassi 5 (46' Bondo), Maleh 4, Vandeputte 5 (46' Thorsby sv (53' Payero 5.5)); Djuric 5 (46' Okereke), Bonazzoli 6.

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  • PAGELLE BOLOGNA

    Continua il periodo positivo di Rowe (7.5), che semina il panico nelle difese avversarie in Italia e in Europa e anche oggi trova il goal che regala il raddoppio al Bologna. Bene anche l'altro marcatore Joao Mario (7). Insufficienza grave per Ferguson (4), che si fa espellere nel giro di un minuto nel recupero durante gli attimi concitati di fine partita.

    VOTI BOLOGNA: Ravaglia 6.5; Joao Mario 7 (82' Zortea sv), Vitik 6.5, Lucumì 6.5, Miranda 6; Freuler 6.5, Moro 6.5 (82' Pobega sv); Bernardeschi 6.5 (61' Orsolini 6), Sohm 6.5 (78' Sohm sv), Rowe 7.5 (78' Cambiaghi sv); Castro 6.

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  • TABELLINO CREMONESE-BOLOGNA 1-2

    Marcatori: 3' Joao Mario (B), 16' Rowe (B), 90'+1 rig. Bonazzoli (C)

    CREMONESE (4-4-2): Audero 6; Terracciano 5.5, Luperto 5, Bianchetti 5.5, Pezzella 5; Zerbin 5.5 (85' Floriani sv), Grassi 5 (46' Bondo), Maleh 4, Vandeputte 5 (46' Thorsby sv (53' Payero 5.5)); Djuric 5 (46' Okereke), Bonazzoli 6. All. Giampaolo

    BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia 6.5; Joao Mario 7 (82' Zortea sv), Vitik 6.5, Lucumì 6.5, Miranda 6; Freuler 6.5, Moro 6.5 (82' Pobega sv); Bernardeschi 6.5 (61' Orsolini 6), Sohm 6.5 (78' Ferguson 4), Rowe 7.5 (78' Cambiaghi sv); Castro 6. All. Italiano.

    Arbitro: Abisso

    Ammoniti: Maleh (C), Ravaglia (B). Ferguson (B)

    Espulsi: Maleh (C), Ferguson (B)

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