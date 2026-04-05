Cremonese-Bologna 1-2, pagelle e tabellino: Joao Mario e Rowe la decidono in 16'

Nella domenica di Pasqua arriva un altro successo per il Bologna che, in attesa del doppio scontro di Europa League contro l'Aston Villa, si aggiudica 3 punti in campionato e si prende l'ottavo posto in classifica.
Gara senza storia quella in casa della Cremonese, con la squadra di Italiano che passa in vantaggio dopo 3 giri di orologio grazie a Joao Mario con il mancino al termine di una grande azione personale.
Al minuto 16 gli ospiti servono il raddoppio con Rowe, che imboccato perfettamente da Miranda deve solo completare un tap in con il destro alle spalle di Audero.
Da lì in poi è tutta discesa per i bolognesi che, a parte un brivido concesso a Bonazzoli in avvio di ripresa, si limitano a gestire il risultato e le forze in vista della gara infrasettimanale valida per i quarti di Europa League contro l'Aston Villa.
In extremis arriva il goal che accorcia le distanze per i padroni di casa, con un calcio di rigore trasformato da Bonazzoli.
Continua il periodo negativo della Cremonese, sempre più coinvolta nella lotta per evitare la retrocessione e che ora deve sperare nella vittoria dell'Atalanta a Lecce per non scendere in zona rossa.