Emil Audero Cremonese Inter petardoGetty Images
Claudio D'Amato

Cos'è la diffida specifica per il petardo contro Audero e cosa rischia l'Inter in caso di recidiva

In cosa consiste la "diffida specifica" comminata dal Giudice Sportivo all'Inter per il petardo lanciato dal Settore Ospiti che ha colpito Emil Audero a Cremona e cosa rischiano i nerazzurri.

L'Inter, oltre ad essere stata multata, a causa di quanto accaduto domenica pomeriggio durante il match contro la Cremonese ha visto esserle inflitta anche una "diffida specifica".

Il provvedimento rientra nella decisione del Giudice Sportivo relativa al petardo che ha colpito Emil Audero, lanciato da un tifoso nerazzurro presente nel Settore Ospiti dello stadio Zini.

In cosa consiste la diffida specifica all'Inter? Cosa rischia eventualmente il club?

  • IL COMUNICATO DEL GIUDICE SPORTIVO

    Questo il dispositivo integrale riguardante la sanzione comminata ai nerazzurri dal Giudice Sportivo:

    "Ammenda di € 50.000,00 e diffida specifica: alla Soc. INTER per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato, sul terreno di giuoco, vario materiale pirotecnico (petardi e fumogeni); in particolare, al 3° del secondo tempo, lo scoppio di un petardo lanciato nei pressi di un calciatore della squadra avversaria comportava il momentaneo stordimento del medesimo e la sospensione della gara per circa tre minuti; rilevato che, pur trattandosi di fatti particolarmente gravi, questo Giudice debba adeguatamente valorizzare, in senso attenuante, il comportamento disponibile e collaborativo della Società ai fini della quasi immediata identificazione dei responsabili dell'accaduto (art. 29 lett. c) CGS), nonché la palese dissociazione

    dalle gravi manifestazioni in atto (art. 29 lett. d) CGS) evidenziata in modo fattivo anche dai calciatori in campo, durante la gara e al termine della stessa".

    "Si precisa che, in attuazione della diffida specifica, al ripetersi di simili comportamenti con rischio per l'incolumità di tesserati, Ufficiali di gara e personale addetto troveranno applicazione, ai sensi dell'art. 26 comma 3 CGS, una o più delle sanzioni previste dall'art. 8 comma 1 lett. d) e) f) CGS".

  • COS'È LA DIFFIDA SPECIFICA INFLITTA ALL'INTER

    La "diffida specifica" che ha raggiunto l'Inter rappresenta una sorta di 'alert' del Giudice Sportivo, col quale viene lasciato intendere che un episodio analogo a quello di Cremona non sarà più tollerato e provocherebbe provvedimenti più gravi.

  • COSA RISCHIA L'INTER SE DOVESSE SCATTARE LA DIFFIDA SPEFICA?

    L'articolo 8 comma lettera D, E ed F del Codice della Giustizia Sportiva, citato nel dispositivo diffuso dalla Lega, prevede che in caso di recidiva l'Inter rischierebbe:

    D) Penalizzazione di uno o più punti in classifica: Se la penalizzazione è inefficace in termini di afflittività nella stagione in corso, viene fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;

    E) Obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse: Disposizione che impedisce l'accesso del pubblico all'impianto sportivo.

    F) Squalifica del campo: Squalifica del campo di gioco per una o più giornate di gara o a tempo determinato fino a due anni.

