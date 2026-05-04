Corsa salvezza, la sconfitta della Cremonese salva virtualmente Cagliari e Fiorentina. Ora è una questione con il Lecce

Dopo quattro partite senza vittorie, la Cremonese non è riuscita a conquistare tre punti fondamentali nella corsa salvezza. Anzi, al contrario è stata sconfitta in rimonta contro la Lazio, vedendo lo spettro della Serie B su di lei dopo i tre punti ottenuti dal Lecce nell'anticipo del venerdì.

Quella di lunedì era una sorta di ultima spiaggia per gli uomini di Giampaolo, considerando la vittoria salentina che aveva portato la distanza tra 17esima e 18esima a quattro punti, confermata dopo il match tra grigi e i biancocelesti. I giallorossi di Di Francesco possono tirare un sospiro di sollievo essendo una delle due maggiori pericolanti al pari dei rivali al terzultimo posto, ma possono farlo anche Cagliari, Fiorentina e Genoa.

Il discorso del Genoa riguardava ovviamente un minimo punto percentuale che non avrebbe portato alla matematica in vista dei prossimi e ultimi tre turni di campionato in caso di vittoria della Cremonese, ma ora la permanenza in Serie A dei rossoblù è certa considerando il +12 sul terzultimo posto e i 9 rimanenti.

Da qui al 36esimo turno le squadre non ancora matematicamente salve risultano dunque quattro. L'ultima retrocessione potrebbe però già arrivare nella prossima giornata, considerando come una vittoria del Lecce e una sconfitta della Cremonese chiuderebbe il discorso retrocessioni, rimandando in Serie B la neopromossa di Vardy e compagni.