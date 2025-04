Corsa Champions, che bagarre: sei squadre per due pass e diversi scontri diretti da giocare

Il 34° turno di campionato ha rimescolato le carte, ma la corsa Champions resta più incerta che mai: in sei ancora in corsa.

Quattro giornate alla fine del campionato e tutti i verdetti ancora da emettere.

La Serie A 2024-2025 è pronta a regalare uno dei finali più belli degli ultimi anni e se le attenzioni di molti sono rivolte allo splendido testa a testa per lo Scudetto che vede protagoniste Napoli ed Inter, c’è un’altra corsa che sta infiammando il torneo e che vede in corsa ben sei squadre raccolte in una manciata di punti: quella per la qualificazione alla prossima Champions League.

Il 34° turno di campionato ha rimescolato un po’ le carte e a sorridere è stata soprattutto la Juventus che, battendo il Monza e approfittando del pareggio del Bologna sul campo dell’Udinese, è balzata al quarto posto.

L'articolo prosegue qui sotto

Una bagarre in piena regola che, con ogni probabilità, si protrarrà fino all’ultimo triplice fischio del campionato.