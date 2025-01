Corriere dello Sport - Zirkzee e Chiesa idee del Bologna: la possibile formula per il ritorno in Italia

Il club rossoblù starebbe pensando al grande ex e all'italiano del Liverpool: ma le due operazioni sono molto complicate.

Entrambi hanno lasciato l'Italia in estate, entrambi sono approdati in Premier League. Ed entrambi, per un motivo o per un altro, hanno vissuto una prima parte di stagione ben diversa da come se la sarebbero immaginata appena qualche mese fa.

Joshua Zirkzee e Federico Chiesa, ora, hanno un presente e un futuro in bilico. Nel senso che uno è stato inglobato nella crisi generale del Manchester United e l'altro, tra tutti i guai fisici che si è ritrovato ad affrontare, al Liverpool non si è praticamente ancora fatto vedere in campo.

E così, secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, ecco che una scialuppa di salvataggio comune potrebbe arrivare dall'Italia. E da un club sorprendente: il Bologna.