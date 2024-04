Corriere della Sera - Giuntoli tratta Di Gregorio: Allegri viene a saperlo da Galliani

Il dirigente bianconero avrebbe incontrato Galliani a Milano, Allegri però non sarebbe stato informato da Giuntoli.

Il futuro di Massimiliano Allegri alla Juventus è sempre più incerto. E l'ultima indiscrezione rilanciata da 'Il Corriere della Sera' in tal senso sembra piuttosto significativa.

L'attuale allenatore bianconero, infatti, non sarebbe stato informato da Cristiano Giuntoli sulla trattativa in corso per l'acquisto del portiere Di Gregorio.

Il numero uno del Monza piace molto alla Juventus, che in prospettiva potrebbe affidare a Di Gregorio l'eredità di Szczesny.

Niente di strano, insomma, se non fosse che come detto Allegri sarebbe rimasto all'oscuro di tutto.