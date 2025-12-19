Pubblicità
Pubblicità
Correa BotafogoGetty
Vittorio Rotondaro

Correa può già lasciare il Botafogo: addio dopo sei mesi deludenti

L'avventura di Correa al Botafogo potrebbe già concludersi dopo sei mesi: rendimento negativo e addio in vista ai bianconeri.

Pubblicità

Non sta andando secondo i piani l'avventura in Brasile di Joaquin Correa, approdato al Botafogo poco prima dell'inizio del Mondiale per Club estivo.

L'argentino è arrivato a costo zero dall'Inter, che non gli ha offerto il rinnovo del contratto: un epilogo piuttosto prevedibile, alla luce delle tante critiche ricevute durante gli anni trascorsi a Milano.

Correa potrebbe già salutare il Botafogo ma non il Brasile: c'è una trattativa che lo vede protagonista in queste ultime ore che separano dalla finestra invernale del calciomercato di gennaio.

  • COME STA ANDANDO CORREA AL BOTAFOGO

    Molto deficitari i numeri fatti registrare da Correa con la maglia del Botafogo sotto la guida di Davide Ancelotti: delle venticinque presenze racimolate col club di Rio de Janeiro, ben tredici sono arrivate grazie a un subentro dalla panchina.

    Non è andata meglio sotto l'aspetto dei goal realizzati, appena due e tutti nella stessa partita (il 2-2 contro il Santos del 26 ottobre scorso).

    Il Botafogo, peraltro, non è riuscito a difendere il titolo di campione del Brasile, conquistato dal Flamengo: per i bianconeri sesto posto finale nel Brasileirao con 63 punti all'attivo.

    • Pubblicità

  • CORREA LASCIA IL BOTAFOGO?

    In Brasile si stanno rincorrendo voci secondo cui Correa potrebbe vestire un'altra maglia nelle prossime settimane: precisamente quella del San Paolo.

    Il tutto rientrerebbe nell'operazione che farebbe fare il percorso inverso al difensore Ferraresi, con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni.

    Correa finirebbe al San Paolo in prestito fino alla fine del 2026, con parte dello stipendio pagata dal Botafogo.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL CONTRATTO DI CORREA COL BOTAFOGO

    Al momento dello sbarco a Rio de Janeiro, Correa ha firmato un contratto valido fino al 31 dicembre 2027, il che renderebbe possibile questa operazione di trasferimento a San Paolo.

    'El Tucu' ha uno stipendio abbastanza alto per gli standard brasiliani: circa 3 milioni di euro all'anno, cifra piuttosto insostenibile per il San Paolo che sarebbe aiutato dallo stesso Botafogo nel pagamento.

    Nello specifico, il club di Rio contribuirebbe col 60%, mentre il restante 40% (1,2 milioni) sarebbe di competenza della società acquirente.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0