Correa può già lasciare il Botafogo: addio dopo sei mesi deludenti

Non sta andando secondo i piani l'avventura in Brasile di Joaquin Correa, approdato al Botafogo poco prima dell'inizio del Mondiale per Club estivo.
L'argentino è arrivato a costo zero dall'Inter, che non gli ha offerto il rinnovo del contratto: un epilogo piuttosto prevedibile, alla luce delle tante critiche ricevute durante gli anni trascorsi a Milano.
Correa potrebbe già salutare il Botafogo ma non il Brasile: c'è una trattativa che lo vede protagonista in queste ultime ore che separano dalla finestra invernale del calciomercato di gennaio.