Correa, Arnautovic o Taremi: chi gioca al posto di Lautaro in Inter-Udinese

Inter vs Udinese

Lautaro costretto al forfait in Inter-Udinese: chi gioca al posto del capitano nerazzurro in tandem con Thuram.

Ostacolo Udinese per l'Inter nel 30° turno di Serie A, al rientro dalla sosta dedicata alle nazionali: nerazzurri che, però, dovranno fare a meno di capitan Lautaro per la sfida di domenica.

L'argentino sta recuperando da una lesione muscolare e non potrà essere dell'incontro: per la sua sostituzione è in atto una corsa a tre che, con ogni probabilità, sarà sciolta soltanto a ridosso della partita o comunque alla vigilia.

Solo uno tra Correa, Arnautovic e Taremi affiancherà Thuram dal primo minuto nel 3-5-2 di Inzaghi.