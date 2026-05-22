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Thauvin Lens Nizza Coppa di FranciaGetty Images
Francesco Schirru

Coppa di Francia, vince il Lens di Thauvin. Incubo Nizza, battuto e ora a rischio retrocessione

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Lens vs Nizza
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Prima storica Coppa di Francia per il Lens, che nella finalissima dello Stade de France ha avuto la meglio sul Nizza per 3-1: in goal anche Thauvin.

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Il Lens ha vinto la sua prima, storica, Coppa di Francia. Stavolta niente gloria per il solito PSG, eliminato nelle fasi precedenti: ad avere la meglio sono stati i Les Sangs et Ors, che nella finalissima dello Stade de France hanno batutto 3-1 il Nizza. Pronostico della vigilia dunque rispettato, considerando il pessimo periodo dei rossoneri che ora rischiano anche la retrocessione in Ligue 2.

Una caduta verticale totale per il Nizza, che ad inizio stagione aveva disputato i preliminari di Champions, per poi retrocedere in Europa League senza grossi risultati. In crisi nera, tanto che non vince in casa da mesi, la squadra di Puel dovrà sfidare il Saint-Etienne per rimanere in Ligue 1: lo spareggio vedrà di fronte i verdi, attualmente in Ligue 2 e a caccia del ritorno nella massima serie.

Stagione esaltante, invece, per il Lens, che non solo ha battagliato con il PSG per il titolo, ma è riuscito a conquistare un trofeo ventuno anni dopo l'Intertoto e ventotto dopo la famosa Ligue 1 del 1998, unico campionato conquistato nella propria storia.

  • SUBITO THAUVIN

    Lasciata l'Udinese, Thauvin è tornato in Ligue 1 dopo il periodo al Marsiglia, firmando per il Lens. L'ex bianconero è stato fondamentale nell'annata del club, riuscendo a vincere il primo trofeo della sua carriera. O meglio, con i club, considerando il Mondiale conquistato con la casacca della Francia nel 2018.

    Per il 33enne stagione da campione assoluto, visti i 14 goal e i 10 assist tra Coppa di Francia e Ligue 1. Il ragazzo di Orleans è stato a dir poco fondamentale in campionato, ma è stato l'arma in più anche nel successo del trofeo: nei quarti, nelle semifinali e in finale ha sia segnato che fornito un assist.

    In squadra è presente anche Abdulhamid, ex Roma anch'esso titolare nella finalissima vinta contro il Nizza.


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