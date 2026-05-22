Coppa di Francia, vince il Lens di Thauvin. Incubo Nizza, battuto e ora a rischio retrocessione

Il Lens ha vinto la sua prima, storica, Coppa di Francia. Stavolta niente gloria per il solito PSG, eliminato nelle fasi precedenti: ad avere la meglio sono stati i Les Sangs et Ors, che nella finalissima dello Stade de France hanno batutto 3-1 il Nizza. Pronostico della vigilia dunque rispettato, considerando il pessimo periodo dei rossoneri che ora rischiano anche la retrocessione in Ligue 2.
Una caduta verticale totale per il Nizza, che ad inizio stagione aveva disputato i preliminari di Champions, per poi retrocedere in Europa League senza grossi risultati. In crisi nera, tanto che non vince in casa da mesi, la squadra di Puel dovrà sfidare il Saint-Etienne per rimanere in Ligue 1: lo spareggio vedrà di fronte i verdi, attualmente in Ligue 2 e a caccia del ritorno nella massima serie.
Stagione esaltante, invece, per il Lens, che non solo ha battagliato con il PSG per il titolo, ma è riuscito a conquistare un trofeo ventuno anni dopo l'Intertoto e ventotto dopo la famosa Ligue 1 del 1998, unico campionato conquistato nella propria storia.