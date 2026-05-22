Coppa di Francia, vince il Lens di Thauvin. Incubo Nizza, battuto e ora a rischio retrocessione

Lasciata l'Udinese, Thauvin è tornato in Ligue 1 dopo il periodo al Marsiglia, firmando per il Lens. L'ex bianconero è stato fondamentale nell'annata del club, riuscendo a vincere il primo trofeo della sua carriera. O meglio, con i club, considerando il Mondiale conquistato con la casacca della Francia nel 2018.

Per il 33enne stagione da campione assoluto, visti i 14 goal e i 10 assist tra Coppa di Francia e Ligue 1. Il ragazzo di Orleans è stato a dir poco fondamentale in campionato, ma è stato l'arma in più anche nel successo del trofeo: nei quarti, nelle semifinali e in finale ha sia segnato che fornito un assist.

In squadra è presente anche Abdulhamid, ex Roma anch'esso titolare nella finalissima vinta contro il Nizza.



