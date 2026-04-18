La coppa della Bundesliga si rinnova: il Meisterschale cambia volto

La Bundesliga si prepara a incoronare ancora una volta il Bayern Monaco, con i bavaresi pronti ad alzare il titolo per la 35ª volta nella loro storia.

Ma mentre il campionato sembra già deciso, a prendersi la scena è soprattutto il trofeo: come raccontato da The Athletic, il celebre Meisterschale è stato completamente smontato e ricostruito per fare spazio ai nomi dei futuri campioni, evitando così di esaurire le incisioni disponibili.

Cambia quindi il volto dello storico simbolo del calcio tedesco che, dopo quasi 80 anni, si presenta più grande e aggiornato rispetto al passato.