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Meisterschale BundesligaGetty Images
Michael Baldoin

La coppa della Bundesliga si rinnova: il Meisterschale cambia volto

Bundesliga

Il trofeo tedesco si amplia e si rinnova: nuove dimensioni dopo quasi 80 anni di storia e spazio per altre 30 squadre campioni.

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La Bundesliga si prepara a incoronare ancora una volta il Bayern Monaco, con i bavaresi pronti ad alzare il titolo per la 35ª volta nella loro storia.

Ma mentre il campionato sembra già deciso, a prendersi la scena è soprattutto il trofeo: come raccontato da The Athletic, il celebre Meisterschale è stato completamente smontato e ricostruito per fare spazio ai nomi dei futuri campioni, evitando così di esaurire le incisioni disponibili.

Cambia quindi il volto dello storico simbolo del calcio tedesco che, dopo quasi 80 anni, si presenta più grande e aggiornato rispetto al passato.

  • LA STORIA DEL TROFEO

    La Bundesliga esiste solo dal 1963, ma il calcio tedesco assegna un titolo nazionale già dai primi del ’900.

    In passato, i vincitori ricevevano la Viktoria, una statua simbolica andata perduta durante la Seconda guerra mondiale e ritrovata solo molti anni dopo.

    Proprio per sostituirla nacque il Meisterschale, assegnato per la prima volta nel 1949. Curiosamente, il Norimberga, campione l’anno precedente, non ricevette mai un trofeo ufficiale.

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  • DAL PASSATO AL PRESENTE: COME È FATTO IL MEISTERSCHALE

    Realizzato in argento e decorato con pietre preziose, il trofeo è stato progettato per contenere i nomi di tutti i campioni tedeschi.

    Nel tempo è stato modificato più volte: prima negli anni ’60, poi nel 1981 e ancora nel 2009, ogni intervento ha aggiunto spazio per nuove incisioni.

    Nonostante le modifiche, la struttura originale è rimasta intatta, con placche incise e dettagli artigianali che raccontano decenni di storia

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  • RESTYLING 2026: PIÙ GRANDE E PIÙ PESANTE

    L'ultimo intervento è il più radicale: il trofeo è stato completamente smontato, pulito e rimontato pezzo per pezzo.

    È stato aggiunto un nuovo anello esterno che permetterà di incidere altri 30 anni di vincitori.

    Ora il Meisterschale misura 56 centimetri di diametro e pesa oltre 11 chili.

    Un cambiamento necessario per accompagnare il futuro della Bundesliga… e per fare spazio, ancora una volta, al nome del Bayern Monaco, ormai sicuro del titolo.