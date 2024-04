Convocati Germania a Euro 2024: lista giocatori, rosa e probabile formazione

Die Mannschaft chiamata al riscatto: Nagelsmann cercherà di giocare un Europeo di livello con il fattore casa a disposizione.

L’Europeo casalingo del riscatto per la Germania. Le due uscite dalla fase a gironi della Coppa del Mondo hanno fatto da contorno a una sconfitta agli ottavi di finale contro l'Inghilterra a Euro 2020. Logico pensare, dunque, che i tifosi tedeschi si avvicinino a Euro 2024 con tanta voglia di far meglio delle recenti apparizioni internazionali, anche e soprattutto per il fatto che si disputi in casa.

La guida della Germania è passata da Joachim Low ad Hansi Flick per poi finire all’ex Bayern Monaco Julian Nagelsmann. Nonostante un avvio negativo, con i ko con Austria e Turchia e il pari con il Messico, c’è grande attesa per il rendimento che i tedeschi avranno nell’Europeo casalingo.

Il cammino di Rudiger e compagni sarà contraddistinto dai match contro Scozia, Ungheria e Svizzera nella fase a gironi. Un raggruppamento non irresistibile, con ala qualificazione agli ottavi che rappresenta davvero il risultato minimo.