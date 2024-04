Convocati Francia a Euro 2024: lista giocatori, rosa e probabile formazione

Les Bleus sono i finalisti dei Mondiali 2022 in Qatar e hanno così tanto talento a disposizione che l'unico problema sarà decidere chi lasciare fuori.

L'Inghilterra è considerata la favorita da molti bookmaker, ma la Francia sarà la squadra da battere a Euro 2024. La nazionale dei 'Tre Leoni' non ci riuscita ai Mondiali 2022, con 'Les Bleus' che hanno dimostrato la loro attitudine a giocare partite importanti battendo la squadra di Gareth Southgate in un memorabile incrocio ai quarti di finale, prima di concludere al secondo posto dopo la sconfitta contro l'Argentina in quella che è stata probabilmente la migliore finale della storia.

La Francia è probabilmente più forte ora di quanto non lo fosse in Qatar. Da lì ha perso un paio di amichevoli - entrambe contro la Germania - ma si è qualificata per gli Europei da imbattuta nonostante fossero probabilmente nel girone più difficile.

La squadra di Didier Deschamps ha battuto l'Olanda sia in casa che in trasferta, con la prestazione nella gara disputata a Parigi che ha impressionato particolarmente.

Olivier Giroud, attaccante del Milan sarà circondato da una straordinaria batteria di gioielli, tra cui spiccano Kylian Mbappé, il miglior giocatore del mondo, e Antoine Griezmann.

Inoltre, la Francia ha a disposizione molti giocatori che non sono solo talentuosi ma anche incredibilmente giovani.

L'unico problema per Deschamps sarà quello di decidere chi lasciare fuori.

Chi farà parte della rosa di 23 giocatori della Francia per Euro 2024? Andiamo a scoprirlo...