Conte su VAR e polemiche arbitrali: "Chi prese le distanze da me ora si lamenta"

Conte, interpellato sul caos arbitri vissuto in Europa, punge: "Vedo discrepanza". E respinge le critiche: "A Napoli manca compattezza ambientale".

Non un momento semplice per il Napoli e per Antonio Conte, che oltre ai due pareggi consecutivi e all'Inter che ha accorciato andando a -1 devono convivere con il problema legato agli infortuni. L'ultimo quello di David Neres, che starà fuori per alcune settimane.

In questa situazione non idilliaca gli azzurri sono chiamati ad affrontare una trasferta molto complicata, quella di sabato pomeriggio sul campo della Lazio. I biancocelesti hanno già battuto i partenopei vincendo entrambi i precedenti, ossia la gara di andata e quella valida per gli ottavi di Coppa Italia.

Alla vigilia del match, in programma alle ore 18 allo stadio Olimpico, ecco cosa ha detto Conte in conferenza stampa.