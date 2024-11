Inter vs SSC Napoli

Duro sfogo di Antonio Conte in merito al rigore assegnato all'Inter: "Inesistente, mi fa inca**are! Il VAR deve correggere gli errori dell'arbitro".

Il post partita di Inter-Napoli consegna un Antonio Conte infuriato.

L'allenatore azzurro, al termine del match pareggiato 1-1 a San Siro, ai microfoni di 'DAZN' e in sala stampa dà vita ad un durissimo sfogo: motivo della rabbia, il rigore (poi fallito da Calhanoglu) assegnato sull'1-1 da Mariani alla squadra di Inzaghi per il contatto in area tra Anguissa e Dumfries.

Ecco cosa ha detto Conte, parlando del VAR, nelle infuocate interviste del dopogara.