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Claudio D'Amato

Toto-ct e Napoli-Milan: la strana Pasqua di Conte e Allegri

Serie A
Napoli vs Milan
Italia
Napoli
Milan

L'imminente addio di Gattuso alla Nazionale pone Antonio Conte e Massimiliano Allegri in cima ai pensieri della FIGC per la panchina azzurra: il toto-ct incombe, ma nel frattempo a Pasquetta si gioca un Napoli-Milan decisivo.

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Nazionale, campionato. Pasqua.

Giorni convulsi, delusioni, alta tensione e feste che si mescolano, una Primavera partita col botto. Purtroppo per il nostro calcio, nel male.

Due figure iconiche della panchina del Bel Paese si ritrovano nel vortice degli eventi, risucchiati dal disastro azzurro a Zenica e da un rush conclusivo della stagione che dovrà definire i destini di Napoli e Milan.

Già, Napoli e Milan, o meglio: Napoli-Milan. Sfida chiave, passaggio cruciale per sogni Scudetto e rincorsa Champions: ansie, queste, parcheggiate però dal caos che la vittoria della Bosnia ci ha generato e nel quale Antonio Conte e Massimiliano Allegri si ritrovano improvvisamente coinvolti. Nessuna mossa sbagliata, nessuna colpa, semplici meriti derivanti da carriere di prestigio che li portano ad essere accostati alla panchina dell'Italia. Col big match del Maradona all'orizzonte. Insomma: di tempo per annoiarsi non ce n'è.

  • TOTO-CT 'MODE ON'

    Partiamo dalla strettissima attualità, ossia dal flop che ci ha precluso per la terza volta di fila le porte dei Mondiali. Gattuso mastica amaro, è svuotato, ha scelto di farsi da parte perché non è riuscito nella mission di sfatare un incubo che proseguirà per almeno altri 4 anni: addio (o chissà, arrivederci) Nazionale, con annesso toto-ct pronto ad impazzare.


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  • CONTE O ALLEGRI EREDI DI GATTUSO?

    Le voci ci piacciono, sui rumors siamo abituati a costruire castelli, ricamare, romanzare: ed allora, al netto del fatto che parliamo di due allenatori sotto contratto coi rispettivi club, non appena si è diffusa la notizia del capolinea di Ringhio ha subito preso corpo la duplice affascinante suggestione: Conte-bis o Max, garanzie tricolore per risollevare il tricolore, ammainato dai recenti fallimenti calcistici che personaggi di livello e di personalità (come loro) dovranno riportare quantomeno verso l'alto.

    Il leccese è già stato ct, Allegri mai, ma rappresenta da anni un pallino della FIGC. Quale momento più caldo, dunque, per riaccendere l'intrigo? Diavolo permettendo naturalmente, così come per Conte bisognerebbe conoscere le eventuali intenzioni di De Laurentiis (reduce dallo smacco Spalletti).

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  • PASQUETTA AL MARADONA

    La FIGC, anch'essa travolta dagli eventi e che forse presto avrà un nuovo presidente, è chiamata a sfogliare la margherita per reperire su piazza l'uomo giusto da cui ripartire ed al quale affidare la panchina dell'Italia; dall'altro lato, però, Conte e Allegri lavorano a pieno regime per allestire la Pasquetta al Maradona.

    Napoli-Milan ha le sembianze del crocevia, le stigmate di una kermesse dove ti presenti in smoking e non sai come ne esci: al netto del polverone che ha sommerso Federcalcio e Nazionale vale sia per azzurri che per rossoneri, in pieno mood preparazione della gara di lunedì coi rispettivi timonieri a guidare navi salpate in estate verso lidi ambiziosi ed ora in balìa di questa incerta Serie A.

  • LA STRANA PASQUA DI CONTE E ALLEGRI

    Ecco spiegata la strana Pasqua di Conte e Allegri, focalizzati sul campo a Castel Volturno e Milanello ma attorno ai quali riecheggiano sirene inattese generate da Bosnia-Italia: definirle feste vibranti, per entrambi, è poco.


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