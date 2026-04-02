Toto-ct e Napoli-Milan: la strana Pasqua di Conte e Allegri

La FIGC, anch'essa travolta dagli eventi e che forse presto avrà un nuovo presidente, è chiamata a sfogliare la margherita per reperire su piazza l'uomo giusto da cui ripartire ed al quale affidare la panchina dell'Italia; dall'altro lato, però, Conte e Allegri lavorano a pieno regime per allestire la Pasquetta al Maradona.

Napoli-Milan ha le sembianze del crocevia, le stigmate di una kermesse dove ti presenti in smoking e non sai come ne esci: al netto del polverone che ha sommerso Federcalcio e Nazionale vale sia per azzurri che per rossoneri, in pieno mood preparazione della gara di lunedì coi rispettivi timonieri a guidare navi salpate in estate verso lidi ambiziosi ed ora in balìa di questa incerta Serie A.