Conceicao non ha dubbi sul suo futuro: "La Juventus è stata la scelta giusta, l'obiettivo è tornare a vincere dei titoli"

"Papà Sergio? Abbiamo molto in comune e ho guardato molti suoi video. Era incredibile. E ha fatto tutto questo dopo un’infanzia molto difficile. Suo padre lavorava nei cantieri. Durante le vacanze, papà lo aiutava lì e al mercato. È cresciuto in una famiglia molto modesta affrontando difficoltà economiche. Ora ha uno stadio intitolato a lui a Taveiro, Coimbra, vicino a dove è cresciuto. Papà e io abbiamo somiglianze come giocatori. Essere aggressivi in campo, non perdere i duelli, essere veloci, larghi, dribblare, esplosivi, crossare – papà con entrambi i piedi. Papà era robusto per essere un’ala. La genetica ha fatto la sua parte. Io amo l’uno contro uno, il dribbling, creare, sbilanciare l’avversario. Queste sono le caratteristiche che mi definiscono come giocatore. Sono irriverente, non sai cosa farò in campo. Ho equilibrio. Devo ancora crescere e migliorare in tutto per realizzare il mio potenziale."