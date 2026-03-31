Conceicao non ha dubbi sul suo futuro: "La Juventus è stata la scelta giusta, l'obiettivo è tornare a vincere dei titoli"

Al suo secondo anno in Italia, Francisco Conceicao sta mostrando evidenti margini di crescita, ma il percorso per diventare un giocatore davvero determinante nella Juventus è ancora lungo.
Il classe 2002, autore in questa stagione di quattro goal e tre assist in 34 presenze tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, si è raccontato ai microfoni di The Athletic in un’intervista condivisa con il padre Sergio Conceicao.
Tra i temi affrontati anche il futuro, gli obiettivi personali e il rapporto con Cristiano Ronaldo, con cui condivide nuovamente lo spogliatoio in Nazionale.