Conceicao difende Gimenez: "Anche a me in Italia all'inizio davano della pippa"

AC Milan vs Inter

Conceicao prima del derby: "Vincere ci avvicinerebbe a un altro titolo". Parole dolci per Gimenez, mentre su Leao ammette: "Deve trovare continuità".

Snodo derby per il Milan, obbligato a salvare una stagione fin qui deludente.

Ne è consapevole Sergio Conceicao, pronto a sfidare l'Inter nelle due semifinali di Coppa Italia che potrebbero rappresentare un ulteriore viatico per approdare in Europa. L'allenatore portoghese ha parlato alla vigilia del match d'andata, in programma mercoledì sera a San Siro.

Dall'importanza dell'appuntamento al momento personale e collettivo, con parole dolci per Gimenez e una parentesi sul potenziale di Leao: ecco cosa ha detto il tecnico rossonero in conferenza stampa.

