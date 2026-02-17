Comolli torna sui fatti di Inter-Juventus: “La mia reazione eccessiva, dispiace se ho offeso qualcuno”

Un’ammenda di quindicimila euro accompagnata soprattutto da un’inibizione fino al prossimo 31 marzo.
Il Giudice Sportivo ha deciso di usare la mano pesante con Damien Comolli dopo i fatti accaduti al termine del primo tempo di Inter-Juventus.
L’amministratore delegato bianconero è stato tra i più accesi nel momento di caos che si è venuto a creare quando le due squadre sono tornate negli spogliatoi e attorno all’arbitro La Penna, reo di aver espulso ingiustamente Kalulu al 42’, si è creato un vero e proprio capannello.
Ad alcuni giorni di distanza, Comolli, ai microfoni di ’Sky Sport’, è tornato sull’accaduto.