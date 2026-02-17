Goal.com
Leonardo Gualano

Comolli torna sui fatti di Inter-Juventus: “La mia reazione eccessiva, dispiace se ho offeso qualcuno”

L’amministratore delegato della Juventus, Comolli, spiega: “Ho reagito in modo sbagliato, ma la Juventus ha subito un’ingiustizia”.

Un’ammenda di quindicimila euro accompagnata soprattutto da un’inibizione fino al prossimo 31 marzo.

Il Giudice Sportivo ha deciso di usare la mano pesante con Damien Comolli dopo i fatti accaduti al termine del primo tempo di Inter-Juventus.

L’amministratore delegato bianconero è stato tra i più accesi nel momento di caos che si è venuto a creare quando le due squadre sono tornate negli spogliatoi e attorno all’arbitro La Penna, reo di aver espulso ingiustamente Kalulu al 42’, si è creato un vero e proprio capannello.

Ad alcuni giorni di distanza, Comolli, ai microfoni di ’Sky Sport’, è tornato sull’accaduto.

  • “RISPETTO OGNI DECISIONE”

    “Io rispetto sempre le decisioni dei giudici, ma aspettiamo di leggere il verdetto che conosceremo domani e poi prenderemo una decisione. Comunque io mi adeguerà a qualsiasi decisione”.

  • “SPIACE SE HO OFFESO QUALCUNO”

    “La mia reazione è stata eccessiva e mi spiace se ho offeso delle persone, ma io sono qui per difendere il mio club e abbiamo sentito di essere stati vittima di un’ingiustizia. Abbiamo reagito in modo sbagliato, ma resta l’ingiustizia”.

  • “CHIELLINI UN DIRIGENTE DI GRANDE TALENTO”

    “Marotta ha definito Chiellini giovane ed inesperto? Non voglio rispondere ai commenti fatti da dirigenti di altri club. Non vogliamo più parlare del passato, ma solo di presente e futuro. Per me Chiellini è talentuoso da dirigente, quanto lo era sul campo. Rappresenta il presente e il futuro della Juve e del calcio italiano. Più giovani saranno i nostri dirigenti e meglio sarà per il movimento. L’ho seguito per tanto tempo e ne ho visti pochi talentuosi come lui nel suo ruolo”.

  • “DISPIACE MOLTO PER KALULU”

    “Non posso commentare quello che ha detto Bastoni, è stata una sua decisione chiedere scusa. A noi dispiace molto per Kalulu che sarà squalificato sabato e non è giusto. Si è comportato estremamente bene ed è estremamente frustrato, quindi i nostri pensieri siamo per lui”.

  • “DOBBIAMO MIGLIORARE IL SISTEMA”

    “Noi dobbiamo collaborare con le autorità, con la FIGC e la Lega per migliorare il sistema. Non è una questione di individui, anche perché non abbiamo voce in capitolo. C’è un sistema difettoso che non funziona e noi vogliamo aiutare a cambiarlo. Non abbiamo fatto nomi, il problema non è un individuo, ma il sistema”.

