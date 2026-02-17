Goal.com
Leonardo Gualano

Comolli e Chiellini fermati dal Giudice Sportivo: cos’è l’inibizione e cosa potranno fare e cosa no

Comolli e Chiellini sono stati inibiti dal Giudice Sportivo per quanto accaduto alla fine del primo tempo di Inter-Juve: cosa comporta l’inibizione.

Mano pesante doveva essere e mano pesante è stata.

Erano molto attese le decisioni del Giudice Sportivo in merito a quanto accaduto alla fine del primo tempo di Inter-Juventus e, come era preventivabile, Damien Comolli e Giorgio Chiellini sono stati inibiti.

Nel Codice di Giustizia Sportiva FIGC, il termine inibizione viene applicato per dirigenti e figure amministrative e comporta il divieto di svolgere varie attività per un arco di tempo stabilito dal Giudice Sportivo.

Equivale di fatto a una squalifica, termine questo che viene utilizzato solitamente per calciatori e tecnici.

  • LE INIBIZIONI DI COMOLLI E CHIELLINI

    Nel corso della giornata di martedì 17 febbraio, il Giudice Sportivo ha annunciato l’inibizione sia dell’amministratore delegato della Juventus, Damien Comolli, sia del Director of Football Strategy del club bianconero, Giorgio Chiellini.

    Entrambi hanno protestato in maniera veemente con l’arbitro La Penna al termine del primo tempo di Inter-Juventus, dopo che era stata comminata un’espulsione per seconda ammonizione ai danni di Kalulu per un fallo poi rivelatosi inesistente ai danni di Bastoni.

    Comolli è stato inibito per aver “assunto un atteggiamento aggressivo e gravemente intimidatorio nei confronti del Direttore di gara, cercando il contatto fisico con il medesimo”, mentre per Chiellini l’inibizione è scattata per aver “nel tunnel che adduce agli spogliatoi, contestato in modo concitato ed irriguardoso l’operato del Direttore di gara, reiterando tale comportamento anche nella zona antistante lo spogliatoio dell’Arbitro; per avere inoltre, nel medesimo contesto, rivolto critiche offensive indirizzate agli Ufficiali di gara”.

  • LA DURATA DELLE INIBIZIONI

    Il Giudice Sportivo ha deciso di usare il pugno duro soprattutto con Comolli che, tra tutti coloro che hanno accerchiato l’arbitro La Penna al termine del primo tempo di Inter-Juventus, è parso essere certamente il più agitato.

    L’amministratore delegato bianconero è stato inibito fino a tutto il 31 marzo (e multato di 15mila euro), mentre per Chiellini è stata decisa un’inibizione fino a tutto il 27 febbraio.

  • COSA COMPORTA L’INIBIZIONE?

    Normale dunque chiedersi cosa comporti l’inibizione di Comolli e Chiellini.

    A loro viene imposto il divieto di avere accesso al campo e agli spogliatoi in occasione di gare ufficiali e amichevoli.

    Tale divieto vale anche per i locali annessi e questo vuol dire che, nel giorno di manifestazioni o eventi, Comolli e Chiellini dovranno di fatto allontanarsi dal gruppo squadra e non potranno avere contatti nemmeno con gli ufficiali di gara.

    Inoltre, l’inibizione comporta il divieto di rappresentare la propria società in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo: di fatto, anche la possibilità di condurre trattative di mercato, gestire rinnovi contrattuali, fare accordi o partecipare a riunioni con agenti sportivi o altri tesserati.

    Comolli e Chiellini, durante il periodo di inibizione, non potranno partecipare ad attività degli organi federali.

  • COSA POSSONO CONTINUARE A FARE?

    Come un giocatore squalificato può continuare ad allenarsi, anche il dirigente inibito può continuare a svolgere alcune attività.

    Comolli e Chiellini potranno continuare a portare avanti attività amministrative nell’ambito della propria società, ma anche partecipare e votare nelle assemblee di Lega che abbiano come ordine del giorno questioni di natura economica.

