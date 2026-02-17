Comolli e Chiellini fermati dal Giudice Sportivo: cos’è l’inibizione e cosa potranno fare e cosa no

Mano pesante doveva essere e mano pesante è stata.
Erano molto attese le decisioni del Giudice Sportivo in merito a quanto accaduto alla fine del primo tempo di Inter-Juventus e, come era preventivabile, Damien Comolli e Giorgio Chiellini sono stati inibiti.
Nel Codice di Giustizia Sportiva FIGC, il termine inibizione viene applicato per dirigenti e figure amministrative e comporta il divieto di svolgere varie attività per un arco di tempo stabilito dal Giudice Sportivo.
Equivale di fatto a una squalifica, termine questo che viene utilizzato solitamente per calciatori e tecnici.