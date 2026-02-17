Comolli e Chiellini fermati dal Giudice Sportivo: cos’è l’inibizione e cosa potranno fare e cosa no

Nel corso della giornata di martedì 17 febbraio, il Giudice Sportivo ha annunciato l’inibizione sia dell’amministratore delegato della Juventus, Damien Comolli, sia del Director of Football Strategy del club bianconero, Giorgio Chiellini.

Entrambi hanno protestato in maniera veemente con l’arbitro La Penna al termine del primo tempo di Inter-Juventus, dopo che era stata comminata un’espulsione per seconda ammonizione ai danni di Kalulu per un fallo poi rivelatosi inesistente ai danni di Bastoni.

Comolli è stato inibito per aver “assunto un atteggiamento aggressivo e gravemente intimidatorio nei confronti del Direttore di gara, cercando il contatto fisico con il medesimo”, mentre per Chiellini l’inibizione è scattata per aver “nel tunnel che adduce agli spogliatoi, contestato in modo concitato ed irriguardoso l’operato del Direttore di gara, reiterando tale comportamento anche nella zona antistante lo spogliatoio dell’Arbitro; per avere inoltre, nel medesimo contesto, rivolto critiche offensive indirizzate agli Ufficiali di gara”.