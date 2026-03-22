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Como PisaGetty
Vittorio Rotondaro

Como-Pisa 5-0, pagelle e tabellino: Diao devastante, Nico Paz si sblocca, Albiol e Canestrelli da incubo

Il Como travolge il Pisa e consolida il quarto posto volando a +3 sulla Juventus. Toscani sempre più rassegnati alla retrocessione.

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Il Como rafforza le ambizioni di Champions League: quarto posto più saldo grazie al netto 5-0 che affossa il Pisa, le cui speranze di salvezza si riducono ormai a un mero lumicino.

L'uomo in più di Fabregas quest'oggi è Diao, al top della condizione dopo i precedenti guai fisici: prima si mette in proprio e incrocia alla perfezione col mancino sul palo più lontano, poi un suo tiro si trasforma in assist per Douvikas che calcia con troppa libertà tra Caracciolo e Albiol. Il senegalese sfiora il 3-0 allo scadere del primo tempo: stavolta è Nicolas a opporsi in corner. L'unica nota stonata è l'infortunio di Jesus Rodriguez, costretto a lasciare il campo per fare posto a Baturina.

La ripresa si apre nel peggiore dei modi per il Pisa: è proprio Baturina a incunearsi tra le belle statuine della difesa toscana e a piazzare col destro la palla del 3-0. Gli ospiti trovano la rete con Stojilkovic, ma Pairetto annulla per l'offside dell'autore dell'assist, Leris. Stessa sorte per il goal di Meister: decisivo, stavolta, il fuorigioco di Stojilkovic che partecipa all'azione facendo il velo per il compagno.

Alla festa partecipano anche Nico Paz (che spezza il digiuno su assist di Moreno) e Perrone, servito alla perfezione dalla grande giocata del nuovo entrato Kuhn.

  • PAGELLE COMO

    Perrone (7) si conferma in forma smagliante con un'altra gioia personale, Diao (7.5) è finalmente tornato: strapotere fisico dell'ex Betis. Ritorno al goal per Nico Paz (7), Douvikas (7) a -3 dal capocannoniere Lautaro.

    Voti Como (4-2-3-1): Butez 6; Van der Brempt 6.5, Kempf 6.5, Carlos 6 (77' Goldaniga s.v.), Moreno 6.5; Da Cunha 6 (59' Caqueret 6.5), Perrone 7; Diao 7.5 (77' Kuhn 6.5), Nico Paz 7, Rodriguez 6 (37' Baturina 7); Douvikas 7 (59' Morata 6). All. Fabregas.

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  • PAGELLE PISA

    Albiol (4.5) e Canestrelli (4.5) vedono le streghe sugli attacchi lariani, Iling-Junior (5.5) entra male lasciandosi sorprendere da Kuhn. Non bene anche Moreo (4.5): suo l'errore che regala il possesso a Diao in occasione dell'1-0.

    Voti Pisa (3-5-2): Nicolas 5.5; Caracciolo 5, Albiol 4.5, Canestrelli 4.5 (77' Iling-Junior 5.5); Leris 5.5, Hojholt 5.5, Akinsanmiro 5.5 (46' Meister 5.5), Loyola 5 (64' Stengs 5.5), Angori 5.5; Tramoni 5.5 (77' Piccinini 5.5), Moreo 4.5 (51' Stojilkovic 5.5). All. Hiljemark.

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  • TABELLINO COMO-PISA

    Marcatori: 7' Diao, 29' Douvikas, 48' Baturina, 75' Nico Paz, 81' Perrone

    COMO (4-2-3-1): Butez 6; Van der Brempt 6.5, Kempf 6.5, Carlos 6 (77' Goldaniga s.v.), Moreno 6.5; Da Cunha 6 (59' Caqueret 6.5), Perrone 7; Diao 7.5 (77' Kuhn 6.5), Nico Paz 7, Rodriguez 6 (37' Baturina 7); Douvikas 7 (59' Morata 6). All. Fabregas.

    PISA (3-5-2): Nicolas 5.5; Caracciolo 5, Albiol 4.5, Canestrelli 4.5 (77' Iling-Junior 5.5); Leris 5.5, Hojholt 5.5, Akinsanmiro 5.5 (46' Meister 5.5), Loyola 5 (64' Stengs 5.5), Angori 5.5; Tramoni 5.5 (77' Piccinini 5.5), Moreo 4.5 (51' Stojilkovic 5.5). All. Hiljemark.

    Arbitro: Pairetto

    Ammoniti: Canestrelli (P), Angori (P)

    Espulsi: -

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