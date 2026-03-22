Como-Pisa 5-0, pagelle e tabellino: Diao devastante, Nico Paz si sblocca, Albiol e Canestrelli da incubo

Il Como rafforza le ambizioni di Champions League: quarto posto più saldo grazie al netto 5-0 che affossa il Pisa, le cui speranze di salvezza si riducono ormai a un mero lumicino.

L'uomo in più di Fabregas quest'oggi è Diao, al top della condizione dopo i precedenti guai fisici: prima si mette in proprio e incrocia alla perfezione col mancino sul palo più lontano, poi un suo tiro si trasforma in assist per Douvikas che calcia con troppa libertà tra Caracciolo e Albiol. Il senegalese sfiora il 3-0 allo scadere del primo tempo: stavolta è Nicolas a opporsi in corner. L'unica nota stonata è l'infortunio di Jesus Rodriguez, costretto a lasciare il campo per fare posto a Baturina.

La ripresa si apre nel peggiore dei modi per il Pisa: è proprio Baturina a incunearsi tra le belle statuine della difesa toscana e a piazzare col destro la palla del 3-0. Gli ospiti trovano la rete con Stojilkovic, ma Pairetto annulla per l'offside dell'autore dell'assist, Leris. Stessa sorte per il goal di Meister: decisivo, stavolta, il fuorigioco di Stojilkovic che partecipa all'azione facendo il velo per il compagno.

Alla festa partecipano anche Nico Paz (che spezza il digiuno su assist di Moreno) e Perrone, servito alla perfezione dalla grande giocata del nuovo entrato Kuhn.