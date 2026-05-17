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Moreno Como Parma Serie AGetty Images
Francesco Schirru

Como-Parma 1-0, pagelle e tabellino: Moreno tiene vivo il sogno Champions, Strefezza impalpabile

Serie A
Como vs Parma Calcio 1913
Como
Parma Calcio 1913

Successo fondamentale per il Como di Fabregas, che con il goal di Moreno rimane in corsa per la qualificazione in Champions League.

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Il Como non fallisce l'appuntamento con la vittoria, rimanendo in lotta per un posto in Champions League nella prossima annata europea. A 90' dal termine tutto può ancora accadere, in un match finale che vedrà i lariani impegnati contro la pericolante Cremonese: già certa di qualificarsi al girone di Europa League sin dal 36esimo turno, la squadra di Fabregas può ora approdare nel massimo torneo europeo a seconda del proprio risultato finale e di quelli sugli altri campi.

Como-Parma ha portato alla vittoria di misura di Moreno e soci, quest'ultimo autore del goal decisivo, in un match che i lariani hanno dominato in termini di occasioni create e possesso palla, riuscendo però a trovare la rete solamente a metà ripresa, chiudendo la gara con un successo di misura, utile comunque a rimanere ancorati al sogno Champions.

La rete di Moreno è arrivata pochi minuti dopo l'ingresso in campo di Jesus Rodriguez, che ha servito al compagno un pallone a rimorchio: inserimento, gran sinistro sotto la traversa e rete che vale la vittoria. Dall'altra parte il Parma non ha certo messo in campo la sua miglior prova, tanto che la prima conclusione nello specchio è giunta al minuto 74: Pellegrino ha gonfiato la rete dei lariani, ma la marcatura è stata annullata per fuorigioco.

  • PAGELLE COMO

    Impatto decisivo sulla partita di Rodriguez (6.5) autore dell'assist per Moreno pochi minuti dopo il suo ingresso in campo. La difesa del Como è perfetta, Ramon (6.5) e soci non rischiano praticamente nulla durante l'incontro.

    COMO (4-2-3-1): Butez 6; Van der Brempt 6 (71' Smolcic 6), Ramon 6.5, Kempf 6.5 (82' Diego Carlos sv), Alberto Moreno 7; Da Cunha 6.5, Perrone 6.5; Diao 5.5, Caqueret 6 (53' Rodriguez 6.5), Baturina 6.5 (82' Sergi Roberto sv); Douvikas 5.5 (82' Morata sv)

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  • PAGELLE PARMA

    Ottima prova di Suzuki (voto 6.5) che dice no a tutti i tentativi del Como, non potendo comunque niente sulla rete che ha deciso la partita. Delude ampiamente Strefezza (5) che fatica enormemente contro i difensori rivali, così come un Pellegrino (5.5) leggermente più deciso ma che non si è praticamente mai visto.

    PARMA (3-5-2): Suzuki 6.5; Circati 5.5, Troilo 5.5, Valenti 6; Delprato 5.5, Ordonez 6 (70' Sorensen 6), Nicolussi Caviglia 6 (70' Estevez 6), Keita 6, Carboni 6 (70' Valeri 6); Strefezza 5 (59' Elphege 6 [85' Mikolajewski sv]), Pellegrino 5.5.

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  • TABELLINO COMO-PARMA 1-0

    Marcatori: 58' Moreno (C)

    COMO (4-2-3-1): Butez 6; Van der Brempt 6 (71' Smolcic 6), Ramon 6.5, Kempf 6.5 (82' Diego Carlos sv), Alberto Moreno 7; Da Cunha 6.5, Perrone 6.5; Diao 5.5, Caqueret 6 (53' Rodriguez 6.5), Baturina 6.5 (82' Sergi Roberto sv); Douvikas 5.5 (82' Morata sv). All. Fabregas.

    PARMA (3-5-2): Suzuki 6.5; Circati 5.5, Troilo 5.5, Valenti 6; Delprato 5.5, Ordonez 6 (70' Sorensen 6), Nicolussi Caviglia 6 (70' Estevez 6), Keita 6, Carboni 6 (70' Valeri 6); Strefezza 5 (59' Elphege 6 [85' Mikolajewski sv]), Pellegrino 5.5. All. Cuesta.

    Arbitro: Zufferli

    Ammoniti: Moreno (C), Ramon (C)

    Espulsi: -

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