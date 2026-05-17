Como-Parma 1-0, pagelle e tabellino: Moreno tiene vivo il sogno Champions, Strefezza impalpabile

Il Como non fallisce l'appuntamento con la vittoria, rimanendo in lotta per un posto in Champions League nella prossima annata europea. A 90' dal termine tutto può ancora accadere, in un match finale che vedrà i lariani impegnati contro la pericolante Cremonese: già certa di qualificarsi al girone di Europa League sin dal 36esimo turno, la squadra di Fabregas può ora approdare nel massimo torneo europeo a seconda del proprio risultato finale e di quelli sugli altri campi.

Como-Parma ha portato alla vittoria di misura di Moreno e soci, quest'ultimo autore del goal decisivo, in un match che i lariani hanno dominato in termini di occasioni create e possesso palla, riuscendo però a trovare la rete solamente a metà ripresa, chiudendo la gara con un successo di misura, utile comunque a rimanere ancorati al sogno Champions.

La rete di Moreno è arrivata pochi minuti dopo l'ingresso in campo di Jesus Rodriguez, che ha servito al compagno un pallone a rimorchio: inserimento, gran sinistro sotto la traversa e rete che vale la vittoria. Dall'altra parte il Parma non ha certo messo in campo la sua miglior prova, tanto che la prima conclusione nello specchio è giunta al minuto 74: Pellegrino ha gonfiato la rete dei lariani, ma la marcatura è stata annullata per fuorigioco.