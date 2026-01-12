Pubblicità
Nuno Tavares PedrazaGetty Images
Alessandro De Felice

La Lazio saluta Nuno Tavares, accordo vicino con il Besiktas: al suo posto arriva Pedraza del Villarreal, formule e cifre del doppio affare

Il portoghese saluta con la formula del prestito con obbligo, la corsia mancina cambia padrone: accordo vicino con il Villarreal per l’arrivo anticipato dello spagnolo.

Grandi manovre di mercato in casa Lazio, dove le riflessioni della dirigenza non si limitano al centrocampo. 

Oltre alle piste calde che portano a Toth e Timber, i biancocelesti sono pronti a intervenire anche in difesa, con una modifica sostanziale sulla fascia sinistra. 

Secondo quanto emerge dalle ultime ore, la Lazio è vicina a chiudere un doppio affare che prevede l’uscita di Nuno Tavares e l’arrivo di Alfonso Pedraza.

Il portoghese è sempre più vicino al trasferimento in Turchia, al Besiktas, mentre il laterale spagnolo è in scadenza a giugno con il Villarreal ed è già stato bloccato dal club biancoceleste, che però è pronto ad anticipare il suo arrivo contestualmente all’addio di Tavares.

  • TAVARES-BESIKTAS, CIFRE E FORMULA

    Come rivela Sky Sport, NunoTavares è destinato a lasciare la Lazio nelle prossime ore. La trattativa con il Besiktas è in dirittura d’arrivo: prestito con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni di euro. 

    Restano, però, però da definire alcuni dettagli legati al 35% sulla futura rivendita che spetterà all’Arsenal.

    Il percorso del terzino portoghese in biancoceleste è stato segnato da una partenza brillante nella scorsa stagione, seguita da un progressivo calo di rendimento, senza più bonus decisivi, fino a finire ai margini del progetto di Maurizio Sarri, soprattutto dopo l’errore costato caro nel derby.

  • PEDRAZA SOSTITUTO DI TAVARES

    Uno esce e uno entra, con la corsia mancina pronta a cambiare volto. La Lazio ha già individuato il sostituto e guarda alla Spagna: si tratta di Alfonso Pedraza, terzino sinistro del Villarreal, classe 1996, in scadenza di contratto a giugno. 

    Il giocatore era stato bloccato a parametro zero per la prossima estate, ma l’addio imminente di Tavares ha spinto il club a anticipare l’operazione in questa sessione di mercato.

    La Lazio verserà nelle casse del Villarreal un indennizzo di circa un milione di euro per chiudere subito l’affare e consegnare a Sarri un nuovo esterno mancino. 

  • TERZO COLPO

    Dopo gli arrivi di Kenneth Taylor dall'Ajax e Petar Ratkov dal RB Salisburgo, Pedraza rappresenta un altro tassello del rinnovamento biancoceleste. Restano continui i contatti con il Besiktas per definire gli ultimi passaggi della cessione di Nuno Tavares.

    La Lazio continua a lavorare sul mercato con un nuovo doppio colpo all'orizzonte.

