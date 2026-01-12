La Lazio saluta Nuno Tavares, accordo vicino con il Besiktas: al suo posto arriva Pedraza del Villarreal, formule e cifre del doppio affare

Grandi manovre di mercato in casa Lazio, dove le riflessioni della dirigenza non si limitano al centrocampo.

Oltre alle piste calde che portano a Toth e Timber, i biancocelesti sono pronti a intervenire anche in difesa, con una modifica sostanziale sulla fascia sinistra.

Secondo quanto emerge dalle ultime ore, la Lazio è vicina a chiudere un doppio affare che prevede l’uscita di Nuno Tavares e l’arrivo di Alfonso Pedraza.

Il portoghese è sempre più vicino al trasferimento in Turchia, al Besiktas, mentre il laterale spagnolo è in scadenza a giugno con il Villarreal ed è già stato bloccato dal club biancoceleste, che però è pronto ad anticipare il suo arrivo contestualmente all’addio di Tavares.