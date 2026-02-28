Goal.com
Como LecceGetty
Andrea Ajello

Como-Lecce 3-1, pagelle e tabellino: Perrone illumina, Rodriguez spina nel fianco, Ndaba e Veiga in confusione

Continua la scalata del Como verso la zona Champions: Coulibaly illude il Lecce, Douvikas, Rodriguez e Kempf fanno gioire Fabregas.

Prosegue la marcia vincente del Como che sogna un posto nella prossima Champions League: sotto i colpi lariani finisce anche il Lecce, sempre invischiato nella lotta per non retrocedere. I lombardi superano momentaneamente la Juventus al quinto posto.

Di Francesco parte con un 3-5-2 e i frutti si vedono, almeno inizialmente: Banda premia l'inserimento di Coulibaly che, di testa, buca Butez e sorprende una linea difensiva fin troppo schiacciata all'indietro. I salentini dimostrano però di non assorbire completamente la novità tattica e subiscono subito il pari col tocco ravvicinato di Douvikas, a segno sull'asse con Rodriguez. È proprio lo spagnolo ex Betis a firmare la rimonta: assist illuminante di Perrone che il 'folletto' iberico tramuta nel goal del 2-1 eludendo l'uscita di Falcone. Prima del riposo c'è spazio anche per il tris di Kempf, in tuffo su punizione calciata magistralmente da Da Cunha.

Gli ospiti tornano alla difesa a quattro in una ripresa comunque avara di spunti offensivi, complice il timore di scoprirsi troppo e subire l'imbarcata: per poco Nico Paz (lasciato in panchina da Fabregas al calcio d'avvio) non segna il 4-1 al termine di un'azione davvero spettacolare. Nel finale minuti per Diao, al rientro dall'infortunio che gli ha impedito di partecipare alla Coppa d'Africa con la maglia del Senegal: per lui anche una chance, ma Falcone si oppone. Il Como chiude in dieci: caviglia dolorante per Morata che si accomoda in panchina a sostituzioni esaurite.

  • PAGELLE COMO

    Kempf (6.5) si regala il goal prima dell'intervallo: sul goal di Coulibaly non è però esente da colpe. Perrone (7) in versione 'geometra': prima verticalizza per Rodriguez (7.5) nell'azione dell'1-1, poi mette lo spagnolo davanti a Falcone. Douvikas (7) a quota nove reti in questo campionato.

    Voti Como (4-2-3-1): Butez 6; Van der Brempt 6, Ramon 6.5, Kempf 6.5 (46' Diego Carlos 6), Moreno 6.5; Perrone 7 (64' Sergi Roberto 6), Da Cunha 7; Vojvoda 6 (65' Nico Paz 6), Caqueret 6, Rodriguez 7.5 (84' Diao s.v.); Douvikas 7 (77' Morata s.v.). All. Fabregas.

  • PAGELLE LECCE

    Siebert (5) soffre la velocità di Rodriguez e Veiga (5) non gli dà una mano su quel lato. Ndaba (5) in confusione nella linea a tre, Coulibaly (6) strappa la sufficienza solo grazie al goal: lo scivolone sul 2-1 comasco è un errore che costa caro.

    Voti Lecce (3-5-2) Falcone 6; Siebert 5, Tiago Gabriel 5 (84' Jean s.v.), Ndaba 5 (46' Pierotti 6); Veiga 5, Gandelman 5.5 (59' Ngom 6), Ramadani 5.5, Coulibaly 6, Gallo 5.5; Cheddira 5 (59' Stulic 6), Banda 6 (73' Sottil 6). All. Di Francesco.

  • TABELLINO COMO-LECCE

    Marcatori: 13' Coulibaly (L), 18' Douvikas (C), Rodriguez (C), 44' Kempf (C)

    COMO (4-2-3-1): Butez 6; Van der Brempt 6, Ramon 6.5, Kempf 6.5 (46' Diego Carlos 6), Moreno 6.5; Perrone 7 (64' Sergi Roberto 6), Da Cunha 7; Vojvoda 6 (65' Nico Paz 6), Caqueret 6, Rodriguez 7.5 (84' Diao s.v.); Douvikas 7 (77' Morata s.v.). All. Fabregas.

    LECCE (3-5-2) Falcone 6; Siebert 5, Tiago Gabriel 5 (84' Jean s.v.), Ndaba 5 (46' Pierotti 6); Veiga 5, Gandelman 5.5 (59' Ngom 6), Ramadani 5.5, Coulibaly 6, Gallo 5.5; Cheddira 5 (59' Stulic 6), Banda 6 (73' Sottil 6). All. Di Francesco.

    Arbitro: Fourneau

    Ammoniti: Banda (L)

    Espulsi: -

0