Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Nico Paz Como Atalanta penalty missed 01022026Getty Images
Vittorio Rotondaro

Perché Nico Paz non gioca titolare Como-Lecce: infortunio o scelta tecnica? È in panchina? Il motivo dell'assenza

Nico Paz non fa parte dell'undici titolare del Como anti-Lecce: il perché dell'assenza del gioiello argentino dalla formazione di Fabregas.

Pubblicità

Como a caccia di punti per avvicinarsi alla zona Champions League: al 'Sinigaglia' arriva il Lecce, a sua volta intenzionato ad allontanarsi da quel terzultimo posto che vorrebbe dire retrocessione.

Nella formazione titolare dei lariani c'è un assente, e che assente: stiamo parlando di Nico Paz, l'uomo copertina di una stagione da sogno dopo una prima annata trascorsa a prendere confidenza con la Serie A.

Ma perché Nico Paz non gioca titolare Como-Lecce? Il motivo della decisione presa da Cesc Fabregas.

  • FORMAZIONE UFFICIALE COMO: CHI GIOCA AL POSTO DI NICO PAZ

    Sulla trequarti, al posto di Nico Paz, spazio per Caqueret, a segno con la rete del definitivo 0-2 sul campo della Juventus. Col francese anche Vojvoda e Rodriguez, a sostegno della punta Douvikas.

    COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Caqueret, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas.

    • Pubblicità

  • NICO PAZ IN PANCHINA?

    Sì, Nico Paz avrà la possibilità di giocare minuti a gara in corso, soprattutto qualora Fabregas si trovasse costretto ad aumentare il tasso offensivo della squadra.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • PERCHÉ NICO PAZ NON GIOCA TITOLARE COMO-LECCE

    Nessun infortunio alla base dell'esclusione di Nico Paz, motivabile piuttosto con un discorso di gestione delle energie in vista di un match importantissimo per la storia del Como.

    Martedì sera, infatti, al 'Sinigaglia' arriverà l'Inter di Chivu per l'andata della semifinale di Coppa Italia, vero e proprio obiettivo di un club che è a tre incontri dal conquistare uno storico trofeo.

    Fabregas vuole un Nico Paz tirato a lucido, complice anche il riposo forzato contro la Juventus dovuto al turno di squalifica inflittogli dal Giudice Sportivo.

Serie A
Como crest
Como
COM
Lecce crest
Lecce
LEC
0