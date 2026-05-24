Il Como è già in Champions senza aspettare il finale di Torino-Juventus e i pari punti: perchè i bianconeri sono subito in Europa League

Nonostante il Derby tra Torino e Juventus si sia fermato per un'ora, in virtù di quanto successo con i tifosi, il Como non dovrà aspettare la conclusione della sfida piemontese per poter festeggiare la Champions League. I lariani, anche con un successo finale dei bianconeri e un arrivo a pari punti a quota 71, sono già qualificati al massimo torneo europeo.

Come il Como, anche la Roma raggiunge Napoli e Inter in Champions, mentre Milan e Juventus faranno parte della prossima Europa League. I 71 punti eventuali di lariani e bianconeri premierebbero comunque la squadra di Fabregas, che ringrazia il regolamento di Serie A e gli scontri diretti avuti con Madama nel corso della stagione.

Un doppio scontro diretto, quello tra Como e Juventus, totalmente a favore dei lariani, unico caso nei big match tra le squadre che nell'ultimo turno di Champions League si giocavano la qualificazione nel massimo torneo 2026/2027.