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kempf como juventusGetty Images
Francesco Schirru

Il Como è già in Champions senza aspettare il finale di Torino-Juventus e i pari punti: perchè i bianconeri sono subito in Europa League

Serie A
Cremonese vs Como
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Milan vs Cagliari
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Hellas Verona vs Roma
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Il Como si qualifica in Champions League al pari della Roma, mentre Milan e Juventus giocheranno in Europa League: la conclusione a pari punti ha premiato la squadra di Fabregas.

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Nonostante il Derby tra Torino e Juventus si sia fermato per un'ora, in virtù di quanto successo con i tifosi, il Como non dovrà aspettare la conclusione della sfida piemontese per poter festeggiare la Champions League. I lariani, anche con un successo finale dei bianconeri e un arrivo a pari punti a quota 71, sono già qualificati al massimo torneo europeo.

Come il Como, anche la Roma raggiunge Napoli e Inter in Champions, mentre Milan e Juventus faranno parte della prossima Europa League. I 71 punti eventuali di lariani e bianconeri premierebbero comunque la squadra di Fabregas, che ringrazia il regolamento di Serie A e gli scontri diretti avuti con Madama nel corso della stagione.

Un doppio scontro diretto, quello tra Como e Juventus, totalmente a favore dei lariani, unico caso nei big match tra le squadre che nell'ultimo turno di Champions League si giocavano la qualificazione nel massimo torneo 2026/2027.

  • I PARI PUNTI DI COMO E JUVENTUS

    Il Como ha chiuso il campionato di Serie A quota 71, gli stessi che la Juventus otterebbe battendo il Torino nel Derby della Mole.

    Anche superando i granata e raggiungendo il Como a quota 71, la Juventus sarebbe comunque in Europa League: a pari punti si considerano come già detto gli scontri diretti, entrambi vinti dalla squadra di Fabregas.

    Como-Juventus e Juventus-Como sono terminati entrambi con un 2-0 in favore di Nico Paz e compagni: per questo motivo nella città lombarda può già esplodere la festa.

    Allo Zini di Cremona fiumi di lacrime derivanti da situazioni completamente diverse: la Cremonese è retroessa, il Como è in Champions.

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