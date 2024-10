Come vedere la terza giornata della UEFA Champions League su NOW: costo e come abbonarsi

Le partite del terzo turno di Juventus, Milan, Atalanta e Bologna sono visibili in esclusiva streaming su NOW: come attivarlo e quanto costa.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Torna in campo la UEFA Champions League. La più importante competizione continentale per club, rinnovata con un unico girone da 36 squadre e top match già a partire dalle prime giornate, riapre le proprie porte per il terzo turno, nel quale scenderanno in campo anche le cinque formazioni italiane in corsa.

Le partite della terza giornata di Champions League che vedranno impegnate la Juventus, il Milan, l'Atalanta e il Bologna saranno visibili in diretta e in esclusiva streaming su NOW: gare che si disputeranno nelle serate di martedì 22 e mercoledì 23 ottobre.

La Juventus ospita lo Stoccarda all'Allianz Stadium per provare a rimanere a punteggio pieno in classifica dopo le due vittorie nelle prime due giornate. Obiettivo riscatto per il Milan, che dopo aver perso contro Liverpool e Bayer Leverkusen non può sbagliare a San Siro contro il Bruges. L'Atalanta ospita il Celtic alla ricerca di conferme dopo lo splendido successo contro lo Shakhtar Donetsk. Altra difficile trasferta inglese invece per il Bologna, che dopo il Liverpool se la vedrà contro l'Aston Villa.

Juventus-Stoccarda, Milan-Bruges, Atalanta-Celtic e Aston Villa-Bologna saranno tutte visibili in diretta e in esclusiva streaming su NOW, che per il triennio 2024-2027 trasmette in esclusiva streaming 185 partite su 203 a stagione della UEFA Champions League. Ecco dunque tutte le informazioni su come abbonarsi, sul costo e sull'attivazione del servizio.