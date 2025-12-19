Come vedere Bologna-Inter oggi in tv: diretta gratis per tutti, le info anche sullo streaming

Napoli in attesa di conoscere il nome dell'avversaria in finale di Supercoppa Italiana: solo una tra Bologna e Inter potrà contendere il trofeo agli azzurri lunedì sera.
Da un lato gli ultimi vincitori della Coppa Italia, dall'altro la seconda forza dello scorso campionato: sfida che, peraltro, è risultata determinante ai fini della classifica di Serie A, complice la rete di Orsolini che al 'Dall'Ara' impedì a Lautaro e compagni di portarsi a casa un punto fondamentale nella lotta Scudetto.
Di seguito tutto ciò che serve sapere su Bologna-Inter: diretta tv e streaming gratis, scelto il canale di riferimento per la gara di Riyadh.