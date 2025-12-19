Pubblicità
Lautaro Lucumi Bologna InterGetty
Vittorio Rotondaro

Come vedere Bologna-Inter oggi in tv: diretta gratis per tutti, le info anche sullo streaming

Da Bologna-Inter scaturirà la seconda finalista della Supercoppa Italiana: come vedere la gara gratis in diretta tv e streaming.

Napoli in attesa di conoscere il nome dell'avversaria in finale di Supercoppa Italiana: solo una tra Bologna e Inter potrà contendere il trofeo agli azzurri lunedì sera.

Da un lato gli ultimi vincitori della Coppa Italia, dall'altro la seconda forza dello scorso campionato: sfida che, peraltro, è risultata determinante ai fini della classifica di Serie A, complice la rete di Orsolini che al 'Dall'Ara' impedì a Lautaro e compagni di portarsi a casa un punto fondamentale nella lotta Scudetto.

Di seguito tutto ciò che serve sapere su Bologna-Inter: diretta tv e streaming gratis, scelto il canale di riferimento per la gara di Riyadh.

  • DOVE VEDERE BOLOGNA-INTER OGGI IN TV: DIRETTA GRATIS

    Bologna-Inter sarà trasmessa in diretta esclusiva da Mediaset che si è aggiudicata i diritti della Supercoppa per quanto riguarda il territorio italiano.

    Il canale scelto per la visione in chiaro (e dunque gratis) è Italia 1: collegamento a partire dalle 19:00, ovvero un'ora prima rispetto al calcio d'avvio.

  • BOLOGNA-INTER IN DIRETTA STREAMING

    Anche lo streaming di Bologna-Inter sarà gratis: basterà collegarsi su Mediaset Infinity, raggiungibile da sito oppure da app.

    Bisognerà registrarsi e selezionare l'evento in questione dalla sezione dedicata alle dirette (in questo caso, di Italia 1).

  • BOLOGNA-INTER IN PARITÀ AL 90'? COSA DICE IL REGOLAMENTO

    Qualora Bologna e Inter dovessero chiudere i 90 minuti regolamentari in pareggio, da regolamento si giocherebbero l'approdo in finale battendo direttamente i calci di rigore.

    Non è prevista la disputa dei due supplementari da 15 minuti ciascuno: ciò è valido anche per la finalissima in programma lunedì sera.

  • PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-INTER

    Rowe dal 1' sulla linea dei trequartisti alle spalle di Castro, Moro partner di Pobega in mediana. Conferma per Zortea a destra, tra i pali ancora Ravaglia.

    Chivu pensa a qualche novità di formazione: chance in vista per de Vrij e Frattesi, tra i pali toccherà sicuramente a Martinez. Zielinski in cabina di regia, Calhanoglu in panchina. Davanti occhio alla possibile esclusione di Lautaro: c'è la tentazione Bonny.

    BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumi, Miranda; Moro, Pobega; Bernardeschi, Odgaard, Rowe; Castro. All. Italiano.

    INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu.

