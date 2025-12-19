Cosa succede se Bologna-Inter finisce in pareggio al 90': supplementari o calci di rigore? Come funziona il regolamento della Supercoppa

Come esplicitato nel regolamento ufficiale, qualora Bologna-Inter dovesse concludersi in pareggio dopo il 90', a decidere la seconda finalista sarebbero direttamente i calci di rigore.

Non è prevista la disputa dei due canonici tempi supplementari da 15 minuti ciascuno, sulla scia di quanto accade anche in Coppa Italia (dove gli extratime sono previsti soltanto per semifinali e finale).