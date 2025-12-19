Cosa succede se Bologna-Inter finisce in pareggio al 90': supplementari o calci di rigore? Come funziona il regolamento della Supercoppa

Il Napoli è la prima finalista di questa edizione della Supercoppa Italiana: lunedì sera gli azzurri contenderanno il trofeo a una tra Bologna e Inter, ovvero le protagoniste dell'ultima semifinale.
A confronto la squadra detentrice della Coppa Italia e la seconda classificata della Serie A 2024/25, come da regolamento per quanto riguarda il format della Final Four adottato da gennaio 2024.
Ma cosa succede se Bologna-Inter termina in pareggio al termine dei 90 minuti regolamentari? Si va ai tempi supplementari o si procede direttamente con la battuta dei calci di rigore? Ecco cosa dice il regolamento della Supercoppa.