Orsolini Thuram Bologna InterGOAL
Vittorio Rotondaro

Cosa succede se Bologna-Inter finisce in pareggio al 90': supplementari o calci di rigore? Come funziona il regolamento della Supercoppa

Bologna e Inter a confronto nella seconda semifinale della Supercoppa Italiana: cosa dice il regolamento in caso di parità al 90', supplementari o direttamente rigori?

Il Napoli è la prima finalista di questa edizione della Supercoppa Italiana: lunedì sera gli azzurri contenderanno il trofeo a una tra Bologna e Inter, ovvero le protagoniste dell'ultima semifinale.

A confronto la squadra detentrice della Coppa Italia e la seconda classificata della Serie A 2024/25, come da regolamento per quanto riguarda il format della Final Four adottato da gennaio 2024.

Ma cosa succede se Bologna-Inter termina in pareggio al termine dei 90 minuti regolamentari? Si va ai tempi supplementari o si procede direttamente con la battuta dei calci di rigore? Ecco cosa dice il regolamento della Supercoppa.

  • ORARIO BOLOGNA-INTER

    Bologna e Inter in campo oggi 19 dicembre all'Al-Awwal Park di Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita e sede anche di questa edizione della Supercoppa.

    Il fischio d'inizio, alle ore 20, sarà dato dall'arbitro Chiffi, coadiuvato in sala VAR da Maresca e Pezzuto.

  • COSA DICE IL REGOLAMENTO DELLA SUPERCOPPA

    "In ciascuna gara se, al termine dei 90 minuti regolamentari, il risultato sarà in parità, l’arbitro provvederà a far battere i tiri di rigore, con le modalità previste dal 'Regolamento del Giuoco del Calcio' al paragrafo: 'Procedure per determinare la squadra vincente di una gara' (non è prevista la disputa dei tempi supplementari)".

  • BOLOGNA-INTER IN PARITÀ AL 90': SUPPLEMENTARI O RIGORI?

    Come esplicitato nel regolamento ufficiale, qualora Bologna-Inter dovesse concludersi in pareggio dopo il 90', a decidere la seconda finalista sarebbero direttamente i calci di rigore.

    Non è prevista la disputa dei due canonici tempi supplementari da 15 minuti ciascuno, sulla scia di quanto accade anche in Coppa Italia (dove gli extratime sono previsti soltanto per semifinali e finale).

  • DOVE VEDERE BOLOGNA-INTER IN TV E STREAMING

    Bologna-Inter sarà visibile in chiaro sul canale Italia 1: collegamento a partire dalle ore 19 con le interviste e i commenti del pre-partita.

    Streaming disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity alla sezione dedicata alle dirette.

Supercoppa di Lega
Bologna crest
Bologna
BOL
Inter crest
Inter
INT
0