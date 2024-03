Come vedere Atletico Madrid-Inter su Amazon Prime Video: attiva il tuo account gratis

Atletico Madrid-Inter di mercoledì 13 marzo è un'esclusiva di Amazon Prime Video: come vedere gratis la partita di Champions League.

Dopo il decimo successo consecutivo in campionato, arrivato sul campo del Bologna, l'Inter torna in campo al Civitas Metropolitano di Madrid per affrontare l'Atletico di SImeone nel ritorno del doppio confronto che mette in palio l'accesso ai quarti di finale della Champions League.

CANALE 5, SKY O AMAZON PRIME VIDEO: DOVE VEDERE ATLETICO-INTER IN TV E STREAMING

Si parte dall'1-0 per i nerazzurri maturato all'andata a San Siro grazie alla rete di Marko Arnautovic. La squadra di Simone Inzaghi avrà a disposizione due risultati su tre a Madrid: basterà uscire imbattuta dal Civitas Metropolitano per volare ai quarti.

Ma dove sarà possibile seguire Atletico Madrid-Inter? E come si può vedere gratis?