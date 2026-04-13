Come sta andando Rugani alla Fiorentina e quanto manca per il suo riscatto dalla Juventus

Una nuova chance dal primo minuto, la seconda da quanto è arrivato alla Fiorentina. Lo scorso gennaio Daniele Rugani ha lasciato la Juventus per trasferirsi in viola, ma la sua avventura a Firenze fino a questo momento non è mai del tutto decollata.

Vanoli lo ha però, anche abbastanza sorprendentemente, schierato da titolare contro la Lazio nella gara che chiude la 32esima giornata di Serie A.

Un ulteriore passo verso un futuro che potrebbe essere ancora a tinte viola visto la clausola presente nell’accordo tra i club per il suo trasferimento.