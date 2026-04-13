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Daniele Rugani FiorentinaGetty Images
Nino Caracciolo

Come sta andando Rugani alla Fiorentina e quanto manca per il suo riscatto dalla Juventus

Serie A
Fiorentina
D. Rugani

Il difensore potrebbe rimanere in viola al termine della stagione: nell’accordo con la Juventus è presente una clausola per il riscatto obbligatorio. Che dopo la gara contro la Lazio è più vicino.

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Una nuova chance dal primo minuto, la seconda da quanto è arrivato alla Fiorentina. Lo scorso gennaio Daniele Rugani ha lasciato la Juventus per trasferirsi in viola, ma la sua avventura a Firenze fino a questo momento non è mai del tutto decollata.

Vanoli lo ha però, anche abbastanza sorprendentemente, schierato da titolare contro la Lazio nella gara che chiude la 32esima giornata di Serie A.

Un ulteriore passo verso un futuro che potrebbe essere ancora a tinte viola visto la clausola presente nell’accordo tra i club per il suo trasferimento.

  • LA FORMULA DELL’AFFARE

    Nonostante il rinnovo di contratto con il club bianconero, Rugani a gennaio ha lasciato la Juventus per trasferirsi alla Fiorentina con la formula del prestito con diritto di riscatto pronto a trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni.

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  • QUANDO SCATTA L’OBBLIGO: LE CONDIZIONI

    Ma quali sono le condizioni necessarie affinché scatti l’obbligo di riscatto del cartellino di Rugani? La prima condizione è legata agli obiettivi di squadra, ovvero la salvezza del club. Il secondo è un obiettivo individuale: oltre alla salvezza della Fiorentina, Rugani dovrà collezionare almeno 5 presenze da 45 minuti in maglia viola.

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  • QUANTO COSTA IL CARTELLINO DI RUGANI?

    Al momento del trasferimento di Rugani, Juventus e Fiorentina hanno già pattuito la cifra dell’eventuale riscatto: per assicurarsi il cartellino del difensore classe 1994, la società viola dovrà pagare 2 milioni di euro.

  • COME STA ANDANDO RUGANI ALLA FIORENTINA

    Fino a questo momento Rugani ha giocato poco, appena 4 presenze. Di queste solo due di almeno 45’ e dunque utili per raggiungere il numero di gare necessarie per il riscatto obbligatorio (5 partite da 45’ minimo): quella contro l’Udinese e quella contro la Lazio.

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