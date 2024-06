Come la Georgia si è qualificata a Euro 2024: Kvaratskhelia e compagni voglio stupire

Khvicha Kvaratskhelia ha contribuito a portare la Georgia al suo primo torneo importante: l'obiettivo è provare a stupire.

Nessun torneo internazionale è davvero tale senza la presenza di squadre sfavorite: la Georgia è decisamente la nazionale perfetta per provare a sovvertire ogni tipo di pronostico.

Due, in particolare, gli uomini chiave dell'exploit della selezione caucasica: il commissario tecnico Willy Sagnol, ex difensore del Bayern Monaco, e Khvicha Kvaratskhelia, la stella indiscussa per leadership e doti tecniche.

Ma come ha fatto la Georgia a qualificarsi per il suo primo storico torneo importante?