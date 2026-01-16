Come l'infortunio di Dovbyk cambia il mercato della Roma in attacco: da Ferguson al nuovo rinforzo, cosa succede

Il mercato invernale per la Roma non è per ritoccare la squadra ma per rivoluzionare la squadra, almeno in attacco. Così è già stato visto che sono arrivati due nuovi innesti nel reparto offensivo, ovvero Robinio Vaz dal Marsiglia e Donyell Malen dall'Aston Villa.

I cambiamenti però non erano finiti qui, almeno nell'idea del club giallorosso, che dopo aver aggiunto lavorava e lavora per liberare un po' di spazio. Tra i giocatori in uscita c'era Artem Dovbyk, il cui infortunio però adesso cambierà inevitabilmente gli scenari.

Il lungo stop dell'ucraino, che si opererà e rischia di aver terminato la sua stagione, può avere un impatto sul futuro di Evan Ferguson e le strategie della società. Ecco cosa può succedere adesso.