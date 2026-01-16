Pubblicità
Dovbyk Ferguson ZirkzeeGetty Images
Andrea Ajello

Come l'infortunio di Dovbyk cambia il mercato della Roma in attacco: da Ferguson al nuovo rinforzo, cosa succede

Il lungo stop di Dovbyk avrà ripercussioni sulle strategie della Roma per quanto riguarda il reparto offensivo: gli scenari tra entrate ed uscite.

Il mercato invernale per la Roma non è per ritoccare la squadra ma per rivoluzionare la squadra, almeno in attacco. Così è già stato visto che sono arrivati due nuovi innesti nel reparto offensivo, ovvero Robinio Vaz dal Marsiglia e Donyell Malen dall'Aston Villa.

I cambiamenti però non erano finiti qui, almeno nell'idea del club giallorosso, che dopo aver aggiunto lavorava e lavora per liberare un po' di spazio. Tra i giocatori in uscita c'era Artem Dovbyk, il cui infortunio però adesso cambierà inevitabilmente gli scenari. 

Il lungo stop dell'ucraino, che si opererà e rischia di aver terminato la sua stagione, può avere un impatto sul futuro di Evan Ferguson e le strategie della società. Ecco cosa può succedere adesso. 

  • DOVBYK RESTA A ROMA

    La prima conseguenza del grave infortunio per Dovbyk riguarda proprio l'ucraino; l'ex Girona era nella lista dei partenti con Fenerbahce e altri club europei che avevano mostrato interesse.

    Ora che rimarrà fuori per quasi tutta la stagione, si azzerano le possibilità che lasci la Roma in questa finestra di mercato. Il discorso si riaprirà in estate, quando Dovbyk avrà superato l'infortunio. 

  • CAMBIA IL FUTURO DI FERGUSON?

    Oltre a Dovbyk, per il club giallorosso anche Ferguson è tutt'altro che incedibile; sull'attaccante irlandese c'era stato anche un sondaggio del Napoli nei giorni scorsi.

    La volontà del classe 2004 però sarebbe quella di rimanere a Roma fino al termine della stagione. Può cambiare qualcosa ora che Dovbyk non sarà a disposizione? Tra i due, il più probabile a partire era Dovbyk, ora invece per fare spazio in rosa la Roma sa che l'unica possibilità è salutare l'irlandese. Il club potrebbe quindi spingere per separarsi con Ferguson. 

  • LA ROMA SOSTITUISCE DOVBYK?

    Da un  punto di vista numerico, l'infortunio di Dovbyk non rappresenta un problema per la Roma visto che i giallorossi di fatto lo avevano già "sostituito" acquistando Robinio Vaz e soprattutto Malen. 

    Se la situazione rimarrà così, con quindi la permanenza di Ferguson, allora è improbabile che Gasperini darà il benvenuto ad un altro attaccante. In caso contrario, con la partenza dell'irlandese, allora il club potrebbe pensare di aggiungere il terzo attaccante di questa sessione di mercato scoppiettante per i giallorossi. 

    Il profilo che rimane tutt'ora in cima alla lista è quello di Joshua Zirkzee; i dialoghi con il Manchester United e l'entourage del giocatore continuano. 

  • LE NUOVE GERARCHIE DELLA ROMA IN ATTACCO

    La Roma perde Dovbyk, che ormai non poteva più essere considerato il titolare della squadra, a maggior ragione dopo l'arrivo di Malen. L'olandese è il favorito per prendersi il posto di centravanti, fin da subito, a partire già da Torino-Roma. 

    Il  giovane Robinio Vaz dovrà guadagnarsi spazio e può essere in questo momento visto come un'arma più a partita in corso mentre Ferguson può assumersi il ruolo di vice Malen. 

    La squadra di Gasperini comunque avrà tanti impegni nella seconda parte di stagione con un'Europa League in cui i giallorossi vogliono essere protagonisti e quindi il tecnico avrà modo di gestire le risorse dando opportunità a tutti e tre gli attaccanti. 

