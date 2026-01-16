Pubblicità
Stefano Silvestri

Dovbyk si opera, la sua stagione è già finita: quando torna l'attaccante della Roma e i nuovi tempi di recupero

Il centravanti ucraino è costretto a finire sotto i ferri per guarire dalla lesione muscolare rimediata sul campo del Lecce: Gasperini non lo avrà a disposizione nei prossimi mesi.

No, l'infortunio che Artem Dovbyk ha rimediato sul campo del Lecce lo scorso 6 gennaio non si è rivelato banale, o comunque gestibile come poteva sembrare in un primo momento. Proprio per nulla.

La notizia è che il centravanti della Roma è costretto a operarsi per guarire dalla lesione muscolare riportata al Via del Mare. Con conseguente e inevitabile allungamento dei tempi di recupero, inizialmente stimati in poche settimane.

Si tratta di un cambiamento drastico soprattutto per un motivo: la stagione di Dovbyk, a meno di sorprese, può considerarsi già conclusa con diversi mesi d'anticipo.

  • DOVBYK SI OPERA

    La Roma ha confermato che "dopo attente valutazioni e accertamenti diagnostici si è ritenuto procedere a intervento chirurgico per la lesione miotendinea alla coscia sinistra".

    Dovbyk si opera, dunque: la decisione è presa e avrà un impatto determinante sia sull'andamento della stagione dell'ex Girona, fin qui poco felice, che sull'intera rosa giallorossa, con particolare riferimento al reparto offensivo.

  • I NUOVI TEMPI DI RECUPERO

    E dunque, per quanto sarà costretto a rimanere ai box Dovbyk dopo la decisione di finire sotto i ferri? Per tanto, tantissimo tempo.

    Quattro mesi: questi sono i nuovi tempi di recupero stimati per il centravanti ucraino. Il quale, di conseguenza, potrà tornare a disposizione di Gasperini soltanto attorno alla seconda metà del mese di maggio.

    Considerando come l'ultima giornata di campionato sia in programma nel weekend del 24 maggio, la conseguenza è palese: la stagione di Dovbyk può già considerarsi conclusa.

  • L'INFORTUNIO DI LECCE

    La Roma aveva inizialmente parlato di "lesione di primo grado alla coscia sinistra" per Dovbyk, spiegando come l'infortunio fosse "di lieve entità" e che l'ucraino sarebbe stato semplicemente monitorato giorno dopo giorno.

    I tempi di recupero iniziali erano stati stimati in due settimane appena, con rientro in campo nella seconda metà o al massimo alla fine di gennaio. Ma così, come si è visto, non sarà. Tutt'altro.

    Dovbyk si è fatto male nel secondo tempo della gara vinta contro il Lecce il 6 gennaio, peraltro dopo aver segnato il definitivo 2-0: Gasperini lo aveva inserito in campo poco prima, dovendo giocoforza riportarlo in panchina tra le lacrime del calciatore.

  • UNA STAGIONE DISGRAZIATA

    Dopo gli alti e bassi della scorsa stagione, nella quale aveva però messo a segno diversi goal decisivi soprattutto con Claudio Ranieri in panchina, Dovbyk ha vissuto una prima parte di 2025/2026 sostanzialmente da dimenticare. Sia dal punto di vista degli infortuni che del rapporto con Gian Piero Gasperini.

    Il Pichichi della Liga di due anni fa ha segnato appena tre reti in 17 partite tra campionato ed Europa League. Più volte è stato bacchettato da Gasperini per le proprie difficoltà tecniche. E dalla metà di novembre alla fine di dicembre era già stato costretto a rimanere in infermeria a causa di un altro serio problema muscolare alla coscia.

    Il colpo di grazia è stata la lesione di Lecce, con conseguente necessità di finire sotto i ferri. Un altro contrattempo serissimo che avrà ripercussioni anche sul mercato, con la Roma definitivamente impossibilitata a cederlo durante la finestra invernale.

