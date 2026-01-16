Dovbyk si opera, la sua stagione è già finita: quando torna l'attaccante della Roma e i nuovi tempi di recupero

No, l'infortunio che Artem Dovbyk ha rimediato sul campo del Lecce lo scorso 6 gennaio non si è rivelato banale, o comunque gestibile come poteva sembrare in un primo momento. Proprio per nulla.
La notizia è che il centravanti della Roma è costretto a operarsi per guarire dalla lesione muscolare riportata al Via del Mare. Con conseguente e inevitabile allungamento dei tempi di recupero, inizialmente stimati in poche settimane.
Si tratta di un cambiamento drastico soprattutto per un motivo: la stagione di Dovbyk, a meno di sorprese, può considerarsi già conclusa con diversi mesi d'anticipo.