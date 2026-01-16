Dovbyk si opera, la sua stagione è già finita: quando torna l'attaccante della Roma e i nuovi tempi di recupero

Dopo gli alti e bassi della scorsa stagione, nella quale aveva però messo a segno diversi goal decisivi soprattutto con Claudio Ranieri in panchina, Dovbyk ha vissuto una prima parte di 2025/2026 sostanzialmente da dimenticare. Sia dal punto di vista degli infortuni che del rapporto con Gian Piero Gasperini.

Il Pichichi della Liga di due anni fa ha segnato appena tre reti in 17 partite tra campionato ed Europa League. Più volte è stato bacchettato da Gasperini per le proprie difficoltà tecniche. E dalla metà di novembre alla fine di dicembre era già stato costretto a rimanere in infermeria a causa di un altro serio problema muscolare alla coscia.

Il colpo di grazia è stata la lesione di Lecce, con conseguente necessità di finire sotto i ferri. Un altro contrattempo serissimo che avrà ripercussioni anche sul mercato, con la Roma definitivamente impossibilitata a cederlo durante la finestra invernale.