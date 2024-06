Come il Real Madrid ha speso 900 milioni per costruire la squadra più talentuosa al mondo

Florentino Perez ha investito in modo intelligente per costruire la squadra più completa di questo sport.

I tifosi del Real Madrid odiavano Vinicius Jr. Il volubile brasiliano, ora favorito per il Pallone d'Oro e talento di livello mondiale, non riusciva a smettere di perdere occasioni. Ha fatto tutte le cose giuste richieste a un'ala moderna: superare il suo marcatore e mettere in atto un cambiamento difensivo. In termini di impegno, non avrebbe potuto fare molto di più per la famosa maglia bianca.

Ma quando è arrivato il momento cruciale, ovvero mettere la palla in rete, è stato incredibilmente incoerente. In quel periodo, nella stagione 2018/19, Vinicius cominciò a sembrare un errore costoso, un investimento costoso nel mercato emergente sudamericano che non funzionava del tutto.

Ora, cinque anni dopo e altri 800 milioni di euro spesi, ogni affare 'distorto' sembra valso la pena. Al giorno d'oggi, Vinicius è il fulcro di qualcosa che assomiglia a un colosso. Quello che sembrava essere un costoso errore si è rivelato il primo di una nuova ondata di acquisti, il primo investimento atto a trasformare una squadra che invecchia nella rosa più talentuosa d'Europa.

Il Real Madrid ha speso molto negli ultimi anni e lo ha anche fatto bene, preparandosi per il successo sia a breve che a lungo termine.