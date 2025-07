Come giocherà il nuovo Milan di Allegri contro Arsenal e Liverpool: Ricci regista, Okafor punta, rebus terzini

Dopo la sgambata contro il Milan Futuro, i rossoneri torneranno in campo con una squadra incompleta: chi giocherà nelle gare del Pre-Season Tour.

Prima l'Arsenal, poi il Liverpool, infine il Perth Glory. Tre amichevoli diverse tra loro, dall'altra parte del mondo, con diversi comuni denominatori: quello economico, ma anche quello sportivo. Nel senso che calerà il velo sul primo Milan di Massimiliano Allegri.

Solo che sarà un Milan incompleto. Diversi elementi non sono stati convocati per un motivo o per un altro. Luka Modric e Santiago Gimenez, ad esempio, sono in vacanza e raggiungeranno i compagni solamente in un secondo momento. Oltre a coloro che sono stati esclusi in quanto fuori dai progetti di Allegri e società: Emerson Royal, Pobega, Adli, Bennacer.

Non solo: il mercato cambierà ulteriormente faccia al Milan da qui al 1° settembre. Alcuni giocatori arriveranno, altri andranno via. Tra questi ultimi dovrebbe esserci Noah Okafor, comunque convocato per il Pre-Season Tour. Ben nota poi la necessità di acquistare almeno due terzini dopo gli addii di Walker e Theo Hernandez.

Intanto, una certezza sembra esserci: il primo Milan dell'Allegri bis ripartirà dalla difesa a quattro. Quella vista nella sgambata di questa mattina contro il Milan Futuro, con vittoria della prima squadra per 3-0 grazie alle reti di Bartesaghi, Liberali e Gabbia: Leao e compagni sono scesi in campo con un 4-3-3, lo stesso modulo che si dovrebbe vedere nella regione Asia-Pacifico. Ma chi potrebbe scendere in campo contro Arsenal, Liverpool e Perth Glory?