Come giocherà l'Inter: formazione tipo, probabili titolari, modulo

Sta per partire la stagione 2024/25, l'Inter è saldamente nelle mani di Simone Inzaghi: come giocheranno i campioni d'Italia?

La stagione 2023/24 ha visto l'Inter conquistare Scudetto e Supercoppa Italiana, ma anche uscire prematuramente da Coppa Italia e soprattutto Champions League. Una grossa delusione dopo la finale raggiunta l'anno prima.

Il grande obiettivo quindi sarà ripetersi in Italia e cercare di fare più strada possibile in Europa, anche se la concorrenza come sempre sarà molto agguerrita e probabilmente più attrezzata.

Ma come sta cambiando l'Inter? Quale sarà la formazione tipo nella stagione 2024/25?