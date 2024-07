Come giocherà l'Atalanta: formazione tipo, probabili titolari, modulo

Dopo l'exploit in Europa League della scorsa stagione la Dea punta al salto definitivo. Come giocheranno i nerazzurri di Gasperini?

La certezza è sempre una: Gianpiero Gasperini.

Per l'ottavo anno consecutivo, l'Atalanta riparte dall'allenatore che è stato in grado di riscrivere la storia nerazzurra vincendo l'Europa League 2023/2024, primo trofeo europeo del club lombardo.

Per il 2025 le ambizioni della società orobica sono ancora più grandi. Ma Gasperini, per raggiungere l'obiettivo, conosce un solo modo: collaudare un impianto di gioco che funzioni in ogni automatismo.

Ecco come giocherà l'Atalanta la prossima stagione