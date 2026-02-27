Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Conte Anguissa De Bruyne NapoliGetty/GOAL
Claudio D'Amato

Come giocherà il Napoli coi rientri dall'infortunio di Anguissa, De Bruyne e McTominay: Conte pensa al cambio modulo con ritorno all'antica

Il recupero di Anguissa e quello imminente di De Bruyne, uniti alla presenza di McTominay, starebbero portando Conte a mandare in soffitta il 3-4-2-1: valutata una 'vecchia-nuova' ipotesi tattica.

Pubblicità

Dall'emergenza all'abbondanza?

A breve il Napoli, paradossalmente, potrebbe veder ribaltate le dinamiche stagionali che ne hanno condizionato gestione e rendimento in tutte le competizioni, con Antonio Conte costretto a fronteggiare l'ecatombe di infortuni a causa delle quali una rosa inizialmente profonda è stata ridotta all'osso dalle defezioni.

La Repubblica, a tal proposito, coi recuperi alle porte di alcuni big della rosa svela l'idea che starebbe prendendo forma nelle stanze di Castel Volturno: si tratta di una novità tattica legata al modulo, che potrebbe produrre un cambio con annesso ritorno all'antica.

  • ANGUISSA RECUPERATO, DE BRUYNE QUASI

    Le valutazioni sono figlie del ritorno in gruppo di Frank Anguissa e di quello ormai imminente di Kevin De Bruyne, rientrato in città per concludere la riatletizzazione insieme allo staff medico del Napoli prima di potersi allenare nuovamente coi compagni.

    • Pubblicità
  • Scott McTominay Napoli 2025-2026Getty Images

    QUANDO TORNA MCTOMINAY?

    Sullo sfondo, al netto dei due recuperi 'pesanti' del camerunense e del belga, Conte deve sfogliare la margherita in merito alle condizioni di Scott McTominay, afflitto dall'infiammazione al tendine del gluteo destro che gli sta impedendo di scendere in campo da Genoa-Napoli del 7 febbraio.

    Lo scozzese è in dubbio anche per la trasferta di sabato pomeriggio a Verona (per la quale Anguissa sarà convocato), a dimostrazione di come l'infortunio sia sfociato in un qualcosa difficile da debellare al 100%.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • CONTE PENSA AL CAMBIO MODULO

    La speranza in casa azzurra è comunque di riavere a disposizione McTominay al massimo all'inizio di marzo, il che vorrebbe dire che Conte potrà contare nuovamente su Anguissa, De Bruyne e sull'ex United a ridosso della primavera.

    Pezzi pregiati della rosa che comportano valutazioni di carattere tattico, a tal punto che l'allenatore leccese - come anticipato - starebbe valutando di cambiar modulo e di accantonare il 3-4-2-1.

    Il ragionamento poggerebbe sull'eccessiva permeabilità mostrata dai campioni d'Italia, ottava difesa del campionato con 27 goal al passivo, da tamponare con un centrocampo più folto e completo (reparto in cui si aggiunge anche il recupero di Gilmour).

  • COME GIOCHEREBBE IL NAPOLI COI RECUPERI DI ANGUISSA, DE BRUYNE E MCTOMINAY

    Lo scenario comporterebbe il ritorno al 4-1-4-1, esattamente lo schema sdoganato ad inizio stagione per cercare di far convivere in mezzo al campo Anguissa, Lobotka, De Bruyne e McTominay.

    Una scelta che ha prodotto vittorie ma anche prestazioni opache dei singoli, finiti sotto la lente: in particolare di KDB e del numero 8, che a più riprese sembravano pestarsi i piedi.

    Ad ogni modo, secondo La Repubblica, l'intenzione di Conte sarebbe quella di rispolverare il modulo studiato e messo in atto nelle prime uscite e mandato in soffitta a causa dei tanti infortuni: Lobo vertice basso, Anguissa e l'ex City interni, McTominay largo a sinistra pronto ad interscambiarsi col belga sulle mattonelle di mezzala e finto esterno, con licenza di convergere ed inserirsi tra le linee avversarie.

    Da capire, eventualmente, come verrà gestito il talento appena sbocciato di Antonio Vergara in un contesto di gioco del genere.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • QUANDO TORNA DE BRUYNE?

    Per tradurre in realtà tale disegno, naturalmente, occorrerà che De Bruyne e McTominay tornino a disposizione di Conte: se dello scozzese abbiamo già parlato, Kevin è atteso in gruppo la prossima settimana e - come paventato da Sky - non va esclusa una sua eventuale convocazione per Napoli-Torino (weekend dell'8 marzo).

Serie A
Hellas Verona crest
Hellas Verona
VER
Napoli crest
Napoli
NAP
0