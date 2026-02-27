Come giocherà il Napoli coi rientri dall'infortunio di Anguissa, De Bruyne e McTominay: Conte pensa al cambio modulo con ritorno all'antica

Dall'emergenza all'abbondanza?
A breve il Napoli, paradossalmente, potrebbe veder ribaltate le dinamiche stagionali che ne hanno condizionato gestione e rendimento in tutte le competizioni, con Antonio Conte costretto a fronteggiare l'ecatombe di infortuni a causa delle quali una rosa inizialmente profonda è stata ridotta all'osso dalle defezioni.
La Repubblica, a tal proposito, coi recuperi alle porte di alcuni big della rosa svela l'idea che starebbe prendendo forma nelle stanze di Castel Volturno: si tratta di una novità tattica legata al modulo, che potrebbe produrre un cambio con annesso ritorno all'antica.