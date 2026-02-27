Come giocherà il Napoli coi rientri dall'infortunio di Anguissa, De Bruyne e McTominay: Conte pensa al cambio modulo con ritorno all'antica

Lo scenario comporterebbe il ritorno al 4-1-4-1, esattamente lo schema sdoganato ad inizio stagione per cercare di far convivere in mezzo al campo Anguissa, Lobotka, De Bruyne e McTominay.

Una scelta che ha prodotto vittorie ma anche prestazioni opache dei singoli, finiti sotto la lente: in particolare di KDB e del numero 8, che a più riprese sembravano pestarsi i piedi.

Ad ogni modo, secondo La Repubblica, l'intenzione di Conte sarebbe quella di rispolverare il modulo studiato e messo in atto nelle prime uscite e mandato in soffitta a causa dei tanti infortuni: Lobo vertice basso, Anguissa e l'ex City interni, McTominay largo a sinistra pronto ad interscambiarsi col belga sulle mattonelle di mezzala e finto esterno, con licenza di convergere ed inserirsi tra le linee avversarie.

Da capire, eventualmente, come verrà gestito il talento appena sbocciato di Antonio Vergara in un contesto di gioco del genere.