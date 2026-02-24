Finalmente Anguissa, è tornato in gruppo dopo l'infortunio: quando sarà convocato, quando torna titolare e la sua gestione

Anguissa si è fatto male durante la pausa per gli impegni delle Nazionali di novembre: mentre era impegnato con il Camerun nella rincorsa - poi fallita - a un posto ai prossimi Mondiali attraverso i playoff africano, ha rimediato un infortunio che si è capito immediatamente essere serio.

""Frank Zambo Anguissa, infortunatosi in Nazionale - comunicava il Napoli qualche giorno dopo - si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".

Il problema è che i tempi di recupero si sono allungati a dismisura a causa di problemi alla schiena, arrivando a tre mesi e provocando l'irritazione malcelata di Conte, più volte espressa anche davanti ai microfoni dei giornalisti.