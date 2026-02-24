Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Anguissa NapoliGetty Images
Stefano Silvestri

Finalmente Anguissa, è tornato in gruppo dopo l'infortunio: quando sarà convocato, quando torna titolare e la sua gestione

Il Napoli ritrova il centrocampista camerunense dopo tre mesi d'assenza, prima a causa di un serio problema muscolare e poi di guai alla schiena: la sua gestione nelle prossime partite di campionato.

Pubblicità

Adesso sì, Frank Anguissa è davvero tornato. E per il Napoli è una delle notizie più belle che potessero esserci, in uno dei momenti più complicati proposti da una stagione che ha ormai come unico obiettivo la qualificazione alla prossima Champions League.

Anguissa è tornato in gruppo nella giornata odierna a Castel Volturno. Antonio Conte si prepara dunque a contare su uno dei propri fedelissimi nella parte finale del campionato, ritrovando un elemento che così tanto è mancato nel centrocampo partenopeo.

Quando potrà tornare a essere convocato e a scendere a tutti gli effetti in campo l'ex giocatore del Fulham? La sua gestione nel rettilineo finale della stagione.

  • DI NUOVO IN GRUPPO

    Anguissa si è rivisto in gruppo durante la seduta di allenamento andata in scena questa mattina, martedì 24, due giorni dopo la sconfitta di Bergamo contro l'Atalanta e qualche giorno prima del prossimo impegno, al Bentegodi contro il Verona.

    Il Napoli non ha comunque comunicato nulla sul proprio sito ufficiale, limitandosi a spiegare che "gli azzurri continuano la preparazione in vista del prossimo match di campionato, sabato alle 18:00 al Bentegodi contro l'Hellas Verona. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina, svolgendo una parte tattica e a seguire un lavoro di forza".

    • Pubblicità

  • MANCAVA DA TRE MESI

    Anguissa si è fatto male durante la pausa per gli impegni delle Nazionali di novembre: mentre era impegnato con il Camerun nella rincorsa - poi fallita - a un posto ai prossimi Mondiali attraverso i playoff africano, ha rimediato un infortunio che si è capito immediatamente essere serio.

    ""Frank Zambo Anguissa, infortunatosi in Nazionale - comunicava il Napoli qualche giorno dopo - si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".

    Il problema è che i tempi di recupero si sono allungati a dismisura a causa di problemi alla schiena, arrivando a tre mesi e provocando l'irritazione malcelata di Conte, più volte espressa anche davanti ai microfoni dei giornalisti.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • ANGUISSA CONVOCATO A VERONA?

    Ora che è tornato in gruppo, la convocazione di Anguissa per la sfida di campionato che il Napoli giocherà in casa del Verona è certa: il camerunense sarà di nuovo a disposizione di Conte contro il fanalino di coda del campionato, capace all'andata di fermare sul 2-2 i partenopei al Maradona.

    La partita tra la formazione di Antonio Conte e quella di Paolo Sammarco andrà in scena tra quattro giorni, sabato 28 febbraio. Il tempo per mettere altri allenamenti nelle gambe, per Anguissa, c'è.

  • QUANDO TORNA TITOLARE

    Diverso è il discorso per quanto riguarda un'eventuale maglia da titolare per Anguissa. Ciò in virtù proprio dei diversi mesi di assenza con cui il giocatore camerunense è stato costretto a convivere dalla fine di novembre a oggi.

    La sensazione, però, è che con qualche giorno di allenamento i tempi possano essere affrettati. Sia perché Anguissa è un elemento imprescindibile del centrocampo e della rosa del Napoli, sia perché all'appello nelle ultime partite è mancato Scott McTominay, pure lui colpito da un infortunio.

    Anguissa, insomma, potrebbe anche entrare immediatamente nell'undici titolare di Conte: spetterà al tecnico la decisione finale. Come detto, lo scenario in questo senso sembra andar verso un suo impiego immediato. Nel caso il giocatore vada in panchina al Bentegodi, si prenderà una maglia nella partita successiva contro il Torino.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Hellas Verona crest
Hellas Verona
VER
Napoli crest
Napoli
NAP
0