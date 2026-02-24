Finalmente Anguissa, è tornato in gruppo dopo l'infortunio: quando sarà convocato, quando torna titolare e la sua gestione

Adesso sì, Frank Anguissa è davvero tornato. E per il Napoli è una delle notizie più belle che potessero esserci, in uno dei momenti più complicati proposti da una stagione che ha ormai come unico obiettivo la qualificazione alla prossima Champions League.
Anguissa è tornato in gruppo nella giornata odierna a Castel Volturno. Antonio Conte si prepara dunque a contare su uno dei propri fedelissimi nella parte finale del campionato, ritrovando un elemento che così tanto è mancato nel centrocampo partenopeo.
Quando potrà tornare a essere convocato e a scendere a tutti gli effetti in campo l'ex giocatore del Fulham? La sua gestione nel rettilineo finale della stagione.