Come giocherà la Fiorentina: formazione tipo, probabili titolari, modulo

I viola archiviano l'esperienza con Vincenzo Italiano e accolgono Raffaele Palladino: tra cambio di modulo e nuovi interpreti.

Alla Fiorentina si apre una nuova era, chiudendo quella che ha portato i viola a disputare due finali europee e una nazionale: arriva Raffaele Palladino.

Il nuovo allenatore eredita la panchina di Vincenzo Italiano, che allenerà il Bologna, in sostituzione di Thiago Motta.

Per Palladino sarà il primo vero banco di prova in una società che ambisce alla qualificazione in Europa, dopo le ultime stagioni.

Nei primissimi giorni di luglio non si sono registrati movimenti in entrata, ma solo gli addii a fine contratto dei giocatori protagonisti della scorsa annata: c'è, comunque, una novità. Palladino porta con sè il cambio di modulo.

Come giocherà la Fiorentina nella stagione 2023/25?